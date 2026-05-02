Ціни на популярні смартфони Android стрімко зростають: яка причина

Світові виробники смартфонів почали підвищувати ціни на популярні моделі через дефіцит оперативної пам’яті та подорожчання ключових компонентів. Зростання вартості вже зафіксували одразу кілька брендів, зокрема OnePlus, Redmi, Nothing і Realme.

Про це повідомило видання Gadgets 360°.

Як повідомляється, основною причиною є глобальний дефіцит чипів пам’яті DRAM і накопичувачів NAND. Це пов’язано зі стрімким розвитком технологій штучного інтелекту: великі технокомпанії активно скуповують пам’ять і графічні процесори для дата-центрів, що зменшує доступність компонентів для виробників смартфонів. Крім того, постачальники пам’яті переорієнтовують виробництво на високошвидкісні рішення для AI-індустрії.

Зокрема, OnePlus 15 після оновлення цін на сайті компанії подорожчав із 72 999 рупій (≈33 580 грн) до 77 999 рупій (≈35 880 грн) за базову версію (12 ГБ + 256 ГБ). Старша конфігурація (16 ГБ + 512 ГБ) тепер коштує 85 999 рупій (≈39 560 грн) замість 79 999 рупій (≈36 800 грн). Також зросла ціна OnePlus 15R — до 52 999 рупій (≈24 380 грн) за базову версію, що на 5 000 рупій більше за стартову ціну 47 999 рупій (≈22 080 грн). Варіант із 12 ГБ + 512 ГБ тепер коштує 57 999 рупій (≈26 680 грн).

Водночас підвищення цін на інші бренди наразі фіксують за даними інсайдерів. Зокрема, за інформацією витоків, Nothing 4a Pro може продаватися від 44 999 рупій (≈20 700 грн) проти 39 999 рупій (≈18 400 грн) на старті, тоді як Nothing 4a зберігає базову ціну 31 999 рупій (≈14 720 грн).

Також лінійці Xiaomi ціни також зростають: Redmi Note 15 Pro+ подорожчав до 39 999 рупій (≈18 400 грн) з 37 999 рупій (≈17 480 грн), а Redmi Note 15 Pro — до 31 999 рупій (≈14 720 грн) замість 29 999 рупій (≈13 800 грн).

За інформацією витоків, й Realme підвищила ціни на низку моделей. Зокрема, Realme 16 Pro+ тепер коштує від 44 999 рупій (≈20 700 грн) замість 39 999 рупій (≈18 400 грн), а Realme 16 Pro — від 36 999 рупій (≈17 020 грн) проти стартових 31 999 рупій (≈14 720 грн).

