Ціни на популярні смартфони Android стрімко зростають: яка причина
Через дефіцит пам’яті та розвиток штучного інтелекту виробники смартфонів змушені підвищувати ціни. Зміни вже торкнулися кількох популярних брендів.
Світові виробники смартфонів почали підвищувати ціни на популярні моделі через дефіцит оперативної пам’яті та подорожчання ключових компонентів. Зростання вартості вже зафіксували одразу кілька брендів, зокрема OnePlus, Redmi, Nothing і Realme.
Про це повідомило видання Gadgets 360°.
Як повідомляється, основною причиною є глобальний дефіцит чипів пам’яті DRAM і накопичувачів NAND. Це пов’язано зі стрімким розвитком технологій штучного інтелекту: великі технокомпанії активно скуповують пам’ять і графічні процесори для дата-центрів, що зменшує доступність компонентів для виробників смартфонів. Крім того, постачальники пам’яті переорієнтовують виробництво на високошвидкісні рішення для AI-індустрії.
Зокрема, OnePlus 15 після оновлення цін на сайті компанії подорожчав із 72 999 рупій (≈33 580 грн) до 77 999 рупій (≈35 880 грн) за базову версію (12 ГБ + 256 ГБ). Старша конфігурація (16 ГБ + 512 ГБ) тепер коштує 85 999 рупій (≈39 560 грн) замість 79 999 рупій (≈36 800 грн). Також зросла ціна OnePlus 15R — до 52 999 рупій (≈24 380 грн) за базову версію, що на 5 000 рупій більше за стартову ціну 47 999 рупій (≈22 080 грн). Варіант із 12 ГБ + 512 ГБ тепер коштує 57 999 рупій (≈26 680 грн).
Водночас підвищення цін на інші бренди наразі фіксують за даними інсайдерів. Зокрема, за інформацією витоків, Nothing 4a Pro може продаватися від 44 999 рупій (≈20 700 грн) проти 39 999 рупій (≈18 400 грн) на старті, тоді як Nothing 4a зберігає базову ціну 31 999 рупій (≈14 720 грн).
Також лінійці Xiaomi ціни також зростають: Redmi Note 15 Pro+ подорожчав до 39 999 рупій (≈18 400 грн) з 37 999 рупій (≈17 480 грн), а Redmi Note 15 Pro — до 31 999 рупій (≈14 720 грн) замість 29 999 рупій (≈13 800 грн).
За інформацією витоків, й Realme підвищила ціни на низку моделей. Зокрема, Realme 16 Pro+ тепер коштує від 44 999 рупій (≈20 700 грн) замість 39 999 рупій (≈18 400 грн), а Realme 16 Pro — від 36 999 рупій (≈17 020 грн) проти стартових 31 999 рупій (≈14 720 грн).
