Війна в Ірані розганяє ціни на стратегічний продукт в Україні

Олія додала в ціні / © Pixabay

Реклама

Різке здорожчання нафти через конфлікт у Перській затоці спричинило ріст ціни харчові олії.

Про це пише Bloomberg.

Загалом ціни на олії, зокрема соняшникову, пальмову, ріпакову та соєву, наразі перебувають на найвищому рівні від часу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року.

Реклама

Наразі зміни вже відображаються на полицях супермаркетів. Так, японська компанія Showa Sangyo цього тижня підняла ціни на олію для смаження на понад 25%.

Травневі ф’ючерси на соєву олію на чиказькій біржі зросли на 0,4% після різкого підвищення на 8,4% тижнем раніше. Загалом від початку війни ціни на соєву олію піднялися на 18%.

На фізичному ринку котирування також демонстрували помірне зростання: у Китаї — на 10 дол/т до 1250 дол/т, у Бразилії — на 20–30 дол/т до 1190–1200 дол/т FOB, в Аргентині — до 1140 дол/т.

Водночас попит на українську соняшникову олію зростав: ціни підвищилися на 5–10 дол/т — до 1320–1325 дол/т з поставкою до портів Чорного моря.

Реклама

Як війна в Ірані впливає на ціни

Бойові дії на Близькому Сході призвели до здорожчання енергоносіїв і добрив, створивши загрозу глобального дефіциту продовольства.

Світові сільськогосподарські ринки фіксують різке зростання цін на продукцію. Ціни на пальмову та соєву олію стрімко зросли, тоді як котирування пшениці наблизилися до дворічного максимуму.

Головною причиною паніки стала ескалація ситуації на Близькому Сході. Бойові дії призвели до подорожчання енергоносіїв і добрив, створивши загрозу глобального дефіциту продовольства.

Перебої з постачанням сирої нафти підвищують привабливість біопалива з сільськогосподарських культур. Це закономірно стимулює попит на рослинні олії та кукурудзу.

Реклама

Фактичне закриття Ормузької протоки, котра є одним із ключових маршрутів торгівлі добривами, спричинило різкий стрибок цін на поживні речовини для рослин. Фермери по всьому світу поспіхом намагаються сформувати запаси перед посівною.

Побоювання щодо продовольчої безпеки в умовах війни можуть спровокувати до активної закупівлі базових продуктів харчування, насамперед пшениці.

Крім того, війна в Ірані призвела до найвищого за останні роки зростання цін на фісташки, порушивши постачання тоді, коли зростаючий інтерес споживачів до продуктів на основі цього горіха спричинив різке зростання попиту.

Новини партнерів