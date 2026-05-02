Україну накриє небезпечний удар холоднечі: синоптики назвали дату, коли повернуться "мінуси"

В Україну нічні заморозки до -3° / © Getty Images

В Україні очікується різке зниження нічної температури. Похолодання зачепить переважно східні, південні та центральні регіони, де на поверхні ґрунту фіксуватимуться заморозки. Через загрозу для сільськогосподарських культур у вказаних регіонах оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Де чекати на похолодання 3 травня

У ніч проти неділі, 3 травня, зона холодного повітря охопить значну частину території України. Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів прогнозуються у:

центральних областях;

південних регіонах;

східних областях;

Сумській області.

© Укргідрометцентр

Прогноз на 4 травня

У понеділок, 4 травня, небезпечні метеорологічні явища локалізуються. Заморозки від 0 до -3° на поверхні ґрунту вночі збережуться виключно на сході України (Харківська, Донецька та Луганська області).

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на розвиток рослин. Аграріям та власникам приватних господарств радять завчасно подбати про захист ранніх сходів, розсади та цвіту плодових дерев від згубного впливу холоду.

© Укргідрометцентр

Нагадаємо, атмосфера нарешті перелаштовується на літній лад, витісняючи арктичний холод на схід. Але синоптики попередили про «сюрпризи», що раптом зіпсують погоду.

