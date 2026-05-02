Рецепт соусу песто з в’ялених томатів — альтернатива звичної класики
Іноді найкращі рецепти народжуються не з дотримання правил, а з їхнього порушення. Саме так з’являються нові кулінарні фаворити, як от песто з вʼялених томатів.
Забудьте все, що ви знали про песто, фудблогер Олександр Огороднік запропонував альтернативу, яка легко конкурує з італійською класикою — соус із в’ялених томатів, який буквально «вибухає» смаком і робить будь-яку страву яскравішою.
На відміну від традиційного зеленого песто, де головну роль відіграє базилік, тут акцент зміщується на в’ялені томати. Вони дають концентрований смак, легку солодкість і глибину, яку складно досягти свіжими інгредієнтами. У поєднанні з пармезаном, часником і оливковою олією виходить густий, ароматний соус, який легко адаптується під різні страви.
Інгредієнти
- в’ялені томати
- 100 г
- пармезан
- 50 г
- обсмажене насіння соняшника
- 20 г
- оливкова олія
- 100 г
- часник
- 1 зубчик (5 г)
- свіжий базилік
- 2–3 г
- сіль
-
- чорний перець
-
Приготування
Усі інгредієнти помістіть у блендер.
Подрібніть до консистенції густої пасти.
За потреби додайте ще трохи оливкової олії, щоб досягти бажаної текстури.
Відрегулюйте смак сіллю та перцем.
Цей песто — справжній універсал, він легко підлаштовується під різні страви, наприклад:
додайте до щойно відвареної пасти і вона заграє по-новому
використовуйте як соус до м’яса чи риби
подавайте з брускетами
поєднуйте із запеченим гарбузом
експериментуйте з хамоном або салатами
Зберігання
Соус добре зберігається:
у герметичній банці
під шаром оливкової олії
у холодильнику до 7 днів (іноді навіть до 10 днів без втрати якості)
Песто з в’ялених томатів — доказ того, що сучасна кухня не боїться експериментів. Простий набір інгредієнтів, кілька хвилин і у вас є універсальний соус, який робить смачним буквально все.