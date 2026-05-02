Соус песто з вʼялених томатів

Забудьте все, що ви знали про песто, фудблогер Олександр Огороднік запропонував альтернативу, яка легко конкурує з італійською класикою — соус із в’ялених томатів, який буквально «вибухає» смаком і робить будь-яку страву яскравішою.

На відміну від традиційного зеленого песто, де головну роль відіграє базилік, тут акцент зміщується на в’ялені томати. Вони дають концентрований смак, легку солодкість і глибину, яку складно досягти свіжими інгредієнтами. У поєднанні з пармезаном, часником і оливковою олією виходить густий, ароматний соус, який легко адаптується під різні страви.

Інгредієнти в’ялені томати 100 г пармезан 50 г обсмажене насіння соняшника 20 г оливкова олія 100 г часник 1 зубчик (5 г) свіжий базилік 2–3 г сіль чорний перець

Приготування

Усі інгредієнти помістіть у блендер. Подрібніть до консистенції густої пасти. За потреби додайте ще трохи оливкової олії, щоб досягти бажаної текстури. Відрегулюйте смак сіллю та перцем.

Цей песто — справжній універсал, він легко підлаштовується під різні страви, наприклад:

додайте до щойно відвареної пасти і вона заграє по-новому

використовуйте як соус до м’яса чи риби

подавайте з брускетами

поєднуйте із запеченим гарбузом

експериментуйте з хамоном або салатами

Зберігання

Соус добре зберігається:

у герметичній банці

під шаром оливкової олії

у холодильнику до 7 днів (іноді навіть до 10 днів без втрати якості)

Песто з в’ялених томатів — доказ того, що сучасна кухня не боїться експериментів. Простий набір інгредієнтів, кілька хвилин і у вас є універсальний соус, який робить смачним буквально все.

