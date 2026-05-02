Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
2 хв

Рецепт соусу песто з в’ялених томатів — альтернатива звичної класики

Іноді найкращі рецепти народжуються не з дотримання правил, а з їхнього порушення. Саме так з’являються нові кулінарні фаворити, як от песто з вʼялених томатів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
470 ккал
Соус песто з вʼялених томатів

Соус песто з вʼялених томатів / © Credits

Забудьте все, що ви знали про песто, фудблогер Олександр Огороднік запропонував альтернативу, яка легко конкурує з італійською класикою — соус із в’ялених томатів, який буквально «вибухає» смаком і робить будь-яку страву яскравішою.

На відміну від традиційного зеленого песто, де головну роль відіграє базилік, тут акцент зміщується на в’ялені томати. Вони дають концентрований смак, легку солодкість і глибину, яку складно досягти свіжими інгредієнтами. У поєднанні з пармезаном, часником і оливковою олією виходить густий, ароматний соус, який легко адаптується під різні страви.

Інгредієнти

в’ялені томати
100 г
пармезан
50 г
обсмажене насіння соняшника
20 г
оливкова олія
100 г
часник
1 зубчик (5 г)
свіжий базилік
2–3 г
сіль
чорний перець

Приготування

  1. Усі інгредієнти помістіть у блендер.

  2. Подрібніть до консистенції густої пасти.

  3. За потреби додайте ще трохи оливкової олії, щоб досягти бажаної текстури.

  4. Відрегулюйте смак сіллю та перцем.

Цей песто — справжній універсал, він легко підлаштовується під різні страви, наприклад:

  • додайте до щойно відвареної пасти і вона заграє по-новому

  • використовуйте як соус до м’яса чи риби

  • подавайте з брускетами

  • поєднуйте із запеченим гарбузом

  • експериментуйте з хамоном або салатами

Зберігання

Соус добре зберігається:

  • у герметичній банці

  • під шаром оливкової олії

  • у холодильнику до 7 днів (іноді навіть до 10 днів без втрати якості)

Песто з в’ялених томатів — доказ того, що сучасна кухня не боїться експериментів. Простий набір інгредієнтів, кілька хвилин і у вас є універсальний соус, який робить смачним буквально все.

