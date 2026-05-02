Украина
3306
1 мин

Украину накроет опасный удар холодов: синоптики назвали дату, когда вернутся "минусы"

В ближайшие двое суток, 3 и 4 мая, ожидаются ощутимые ночные заморозки на поверхности почвы.

Ирина Игнатова
Заморозки

В Украине ночные заморозки до -3° / © Getty Images

В Украине ожидается резкое понижение ночной температуры. Похолодание затронет преимущественно восточные, южные и центральные регионы, где на поверхности почвы будут фиксироваться заморозки . Из-за угрозы для сельскохозяйственных культур в указанных регионах объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Где ждать похолодания 3 мая

В ночь на воскресенье, 3 мая, зона холодного воздуха охватит значительную часть территории Украины. Заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов прогнозируются в:

  • центральных областях;

  • южных регионах;

  • восточных областях;

  • Сумская область.

© Укргидрометцентр

Прогноз на 4 мая

В понедельник, 4 мая, опасные метеорологические явления локализуются. Заморозки от 0 до -3° на поверхности грунта ночью сохранятся только на востоке Украины (Харьковская, Донецкая и Луганская области).

Синоптики предупреждают, что подобные погодные условия могут негативно повлиять на развитие растений. Аграриям и владельцам частных хозяйств советуют заблаговременно позаботиться о защите ранней лестницы, рассады и цвета плодовых деревьев от губительного воздействия холода.

© Укргидрометцентр

Напомним, атмосфера наконец-то перестраивается на летний лад, вытесняя арктический холод к востоку. Но синоптики предупредили о «сюрпризах» , которые вдруг испортят погоду.

