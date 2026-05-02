У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві надвечір 2 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
У місцевих пабліках попереджають, що «Шахеди» наразі становлять загрозу для лівого берега столиці, особливо Троєщини.
Крім Києва, тривога лунає на частині Київщини, майже всій Черкащині і Кіровоградщині, у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківської областей, а також на Запоріжжі й Донбасі.
Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на 17:17 має такий вигляд:
Сумщина:
→Шостка/р-н.
Чернігівщина:
→Борзна/Ніжин;
→Лосинівка/Бобровиця;
→Мала Дівиця/Прилуки;
→Бобровиця/Київщина.
Київщина:
→Вишгород/Київ (2х);
→Переяслав (3х);
→Згурівка/Яготин (7х);
→Бориспіль/Бровари (6х);
→Ржищів/Обухів.
Черкащина:
→Ірдинь/Городище;
→Корсунь-Шевченківський/Київщина.
Полтавщина:
→Карлівка/Машівка;
→Чорнухи/Черкащина;
→Гребінка/Черкащина (3х).
Харківщина:
→Сахновщина/Зачепилівка.
Дніпропетровщина:
→Петропавлівка/Шахтарське.
Нагадаємо, що сьогодні вранці у Києві уже оголошували повітряну тривогу.