У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 2 травня

У Києві надвечір 2 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

У місцевих пабліках попереджають, що «Шахеди» наразі становлять загрозу для лівого берега столиці, особливо Троєщини.

Крім Києва, тривога лунає на частині Київщини, майже всій Черкащині і Кіровоградщині, у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківської областей, а також на Запоріжжі й Донбасі.

Карта повітряних тривог станом на 17:07

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на 17:17 має такий вигляд:

Сумщина:

→Шостка/р-н.

Чернігівщина:

→Борзна/Ніжин;

→Лосинівка/Бобровиця;

→Мала Дівиця/Прилуки;

→Бобровиця/Київщина.

Київщина:

→Вишгород/Київ (2х);

→Переяслав (3х);

→Згурівка/Яготин (7х);

→Бориспіль/Бровари (6х);

→Ржищів/Обухів.

Черкащина:

→Ірдинь/Городище;

→Корсунь-Шевченківський/Київщина.

Полтавщина:

→Карлівка/Машівка;

→Чорнухи/Черкащина;

→Гребінка/Черкащина (3х).

Харківщина:

→Сахновщина/Зачепилівка.

Дніпропетровщина:

→Петропавлівка/Шахтарське.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Києві уже оголошували повітряну тривогу.

Новини партнерів