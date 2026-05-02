В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от враждебных «Шахедов».

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 2 мая

Воздушная тревога 2 мая

В Киеве к вечеру 2 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

В местных пабликах предупреждают, что «Шахеды» представляют угрозу для левого берега столицы, особенно Троещины.

Кроме Киева, тревога раздается на части Киевщины, почти всей Черкасской и Кировоградской, в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей, а также на Запорожье и Донбассе.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:07

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:07

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, по состоянию на 17:17 выглядит так:

Сумщина:

→Шостка/р-н.

Черниговщина:

→Борзна/Нежин;

→Лосиновка/Бобровица;

→Малая Девица/Прилуки;

→Бобровица/Киевщина.

Киевщина:

→Вышгород/Киев (2х);

→Переяслав (3х);

→Згуровка/Яготин (7х);

→Борисполь/Бровары (6х);

→Ржищев/Обухов.

Черкасская область:

→Ирдынь/Городище;

→Корсунь-Шевченковский/Киевщина.

Полтавщина:

→Карловка/Машевка;

→Чернухи/Черкащина;

→Гребенка/Черкасщина (3х).

Харьковщина:

→Сахновщина/Зачепиловка.

Днепропетровщина:

→Петропавловка/Шахтерское.

Напомним, сегодня утром в Киеве уже объявляли воздушную тревогу.

