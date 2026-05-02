В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от враждебных «Шахедов».
В Киеве к вечеру 2 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
В местных пабликах предупреждают, что «Шахеды» представляют угрозу для левого берега столицы, особенно Троещины.
Кроме Киева, тревога раздается на части Киевщины, почти всей Черкасской и Кировоградской, в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей, а также на Запорожье и Донбассе.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, по состоянию на 17:17 выглядит так:
Сумщина:
→Шостка/р-н.
Черниговщина:
→Борзна/Нежин;
→Лосиновка/Бобровица;
→Малая Девица/Прилуки;
→Бобровица/Киевщина.
Киевщина:
→Вышгород/Киев (2х);
→Переяслав (3х);
→Згуровка/Яготин (7х);
→Борисполь/Бровары (6х);
→Ржищев/Обухов.
Черкасская область:
→Ирдынь/Городище;
→Корсунь-Шевченковский/Киевщина.
Полтавщина:
→Карловка/Машевка;
→Чернухи/Черкащина;
→Гребенка/Черкасщина (3х).
Харьковщина:
→Сахновщина/Зачепиловка.
Днепропетровщина:
→Петропавловка/Шахтерское.
Напомним, сегодня утром в Киеве уже объявляли воздушную тревогу.