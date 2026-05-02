Россия с утра атакует Украину: кровавый обстрел маршрутки, "Шахед", который залетел в квартиру, и погибшие
Российские оккупанты устроили обстрел Украины: в Херсоне террористы ударили по маршрутке и убили двух человек, в Кривом Роге, Харькове и Одесской области тоже раздавались взрывы.
Россияне продолжают террор в Украине. В ночь на 2 мая и утром оккупанты обстреливали Кривой Рог, Харьков, Херсон и Одесскую область. Били россияне по гражданской инфраструктуре и жилых домах.
ТСН.ua собрал подробности российских атак.
Теракт в Херсоне: россияне обстреляли маршрутку, есть погибшие
Утром, 2 мая, российские оккупанты ударили ударным дроном по маршрутке. Трагедия произошла в Днепровском районе города.
«Травмы, несовместимые с жизнью, получил работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и неизвестная женщина, личность которой устанавливают соответствующие службы. Кроме того, пострадали еще 7 пассажиров маршрутки — 6 мужчин и женщина. 4 из них — коммунальщики. Сейчас они все в больнице. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма», — сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.
Атака дронов по Кривому Рогу
Российские оккупанты утром, 2 мая, атаковали Кривой Рог«Шахедами». В городе были слышны взрывы.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под ударом была городская инфраструктура.
«Кривой Рог. Взрывы. Враг атакует „Шахедами“ объект инфраструктуры», — написал он.
О пострадавших не сообщается.
В Харькове «Шахед» влетел в квартиру
В Харькове россияне ударили дроном по многоэтажному жилому дому. Один из дронов влетел прямо в квартиру на 12 этаже и к счастью, не сдетонировал.
«23-летний мужчина пострадал в результате попадания вражеского БпЛА в многоэтажку в Шевченковском районе. Также острой реакции на стресс испытали 25-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил он.
Пострадавшим оказывают помощь.
Обстрел портовой инфраструктуры в Одесской области
В ночь на 2 мая российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области
«В результате попаданий повреждены склад и пристройки. К счастью, погибших и пострадавших нет. Возникшие локальные пожары ликвидированы силами персонала и подразделений ГСЧС», — написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
В Николаеве устраняют последствия обстрелов
В Николаеве устраняют последствия российских ударов. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в том числе обеспечивающие работу городского электротранспорта.
«В течение ночи и по состоянию на утро специалисты энергохозяйства КП «Николаевлектротранс» продолжают выполнять работы по восстановлению тяговых подстанций, которые питают контактную сеть трамваев и троллейбусов. Работы продолжаются в условиях ограниченного и нестабильного электроснабжения, с поэтапным вводом оборудования в эксплуатацию и постоянным контролем его состояния», — написал он.
Война в Украине: Россия массированно обстреливает города Украины
Накануне Тернополь посреди дня подвергся масштабной атакероссийских беспилотников. Враг выпустил по городу 36 «Шахедов», девять из которых попали в гражданскую инфраструктуру.
Также 1 мая оккупанты обстреляли Николаев. В результате ударов россиян и падения обломков возникли пожары на энергетических объектах и в жилых домах. Повреждены три многоэтажки, два частных дома и шесть автомобилей.
Российские войска совершили очередную атаку с помощью беспилотников на Житомирскую область. В результате ударов повреждения получили центр Житомира и другие населенные пункты региона.
Россия атаковала Винницкую область рекордным количеством дронов — в небе над областью зафиксировали 74 беспилотника. Из-за падения одного из них разрушен частный дом, ранения получила женщина.