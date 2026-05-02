Россия с утра атакует Украину: кровавый обстрел маршрутки, "Шахед", который залетел в квартиру, и погибшие

Россияне атаковали украинские города

Россияне продолжают террор в Украине. В ночь на 2 мая и утром оккупанты обстреливали Кривой Рог, Харьков, Херсон и Одесскую область. Били россияне по гражданской инфраструктуре и жилых домах.

ТСН.ua собрал подробности российских атак.

Теракт в Херсоне: россияне обстреляли маршрутку, есть погибшие

Утром, 2 мая, российские оккупанты ударили ударным дроном по маршрутке. Трагедия произошла в Днепровском районе города.

«Травмы, несовместимые с жизнью, получил работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и неизвестная женщина, личность которой устанавливают соответствующие службы. Кроме того, пострадали еще 7 пассажиров маршрутки — 6 мужчин и женщина. 4 из них — коммунальщики. Сейчас они все в больнице. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма», — сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Атака дронов по Кривому Рогу

Российские оккупанты утром, 2 мая, атаковали Кривой Рог«Шахедами». В городе были слышны взрывы.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под ударом была городская инфраструктура.

«Кривой Рог. Взрывы. Враг атакует „Шахедами“ объект инфраструктуры», — написал он.

О пострадавших не сообщается.

В Харькове «Шахед» влетел в квартиру

В Харькове россияне ударили дроном по многоэтажному жилому дому. Один из дронов влетел прямо в квартиру на 12 этаже и к счастью, не сдетонировал.

«23-летний мужчина пострадал в результате попадания вражеского БпЛА в многоэтажку в Шевченковском районе. Также острой реакции на стресс испытали 25-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил он.

Пострадавшим оказывают помощь.

Обстрел портовой инфраструктуры в Одесской области

В ночь на 2 мая российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области

Последствия ударов по Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«В результате попаданий повреждены склад и пристройки. К счастью, погибших и пострадавших нет. Возникшие локальные пожары ликвидированы силами персонала и подразделений ГСЧС», — написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В Николаеве устраняют последствия обстрелов

В Николаеве устраняют последствия российских ударов. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в том числе обеспечивающие работу городского электротранспорта.

«В течение ночи и по состоянию на утро специалисты энергохозяйства КП «Николаевлектротранс» продолжают выполнять работы по восстановлению тяговых подстанций, которые питают контактную сеть трамваев и троллейбусов. Работы продолжаются в условиях ограниченного и нестабильного электроснабжения, с поэтапным вводом оборудования в эксплуатацию и постоянным контролем его состояния», — написал он.

Война в Украине: Россия массированно обстреливает города Украины

Накануне Тернополь посреди дня подвергся масштабной атакероссийских беспилотников. Враг выпустил по городу 36 «Шахедов», девять из которых попали в гражданскую инфраструктуру.

Также 1 мая оккупанты обстреляли Николаев. В результате ударов россиян и падения обломков возникли пожары на энергетических объектах и в жилых домах. Повреждены три многоэтажки, два частных дома и шесть автомобилей.

Российские войска совершили очередную атаку с помощью беспилотников на Житомирскую область. В результате ударов повреждения получили центр Житомира и другие населенные пункты региона.

Россия атаковала Винницкую область рекордным количеством дронов — в небе над областью зафиксировали 74 беспилотника. Из-за падения одного из них разрушен частный дом, ранения получила женщина.

