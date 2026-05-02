Росія від ранку атакує Україну: кривавий обстріл маршрутки, “Шахед”, який залетів у квартиру, та загиблі

Росіяни продовжують терор в Україні. У ніч на 2 травня та зранку окупанти обстрілювали Кривий Ріг, Харків, Херсон та Одеську область. Били росіяни по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

ТСН.ua зібрав подробиці російських атак.

Теракт у Херсоні: росіяни обстріляли маршрутку, є загиблі

Зранку, 2 травня, російські окупанти вдарили ударним дроном по маршрутці. Трагедія сталась у Дніпровському районі міста.

«Травми, несумісні з життям, отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби. Крім того, постраждали ще 7 пасажирів маршрутки — 6 чоловіків і жінка. 4 з них — комунальники. Наразі вони всі в лікарні. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма», — повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Атака дронів по Кривому Розі

Російські окупанти зранку, 2 травня, атакували Кривий Ріг «Шахедами». У місті було чути вибухи.

Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під ударом була міська інфраструктура.

«Кривий Ріг. Вибухи. Ворог атакує „Шахедами“ об’єкт інфраструктури», — написав він.

Про постраждалих не повідомляють.

У Харкові «Шахед» влетів у квартиру

У Харкові росіяни вдарили дроном по багатоповерховому житловому будинку. Один із дронів влетів просто у квартиру на 12 поверху і на щастя, не здетонував.

«23-річний чоловік постраждав внаслідок влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку в Шевченківському районі. Також гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу», — зазначив він.

Потерпілим надають допомогу.

Обстріл портової інфраструктури в Одеській області

У ніч проти 2 травня російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Наслідки ударів по Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

«В результаті влучань пошкоджено склад та прибудови. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Локальні пожежі, що виникли, ліквідовані силами персоналу та підрозділів ДСНС», — написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Миколаєві ліквідовують наслідки обстрілів

У Миколаєві ліквідовують наслідки російських ударів. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що через обстріли зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури, що в тому числі забезпечують роботу міського електротранспорту.

«Протягом ночі та станом на ранок фахівці енергогосподарства КП „Миколаївелектротранс“ продовжують виконувати роботи з відновлення тягових підстанцій, які живлять контактну мережу трамваїв і тролейбусів. Роботи тривають в умовах обмеженого та нестабільного електропостачання, з поетапним введенням обладнання в роботу та постійним контролем його стану», — написав він.

Війна в Україні: Росія масовано обстрілює міста України

Напередодні Тернопіль посеред дня зазнав масштабної атаки російських безпілотників. Ворог випустив по місту 36 «Шахедів», дев’ять із яких поцілили в цивільну інфраструктуру.

Також окупанти 1 травня обстріляли Миколаїв. Через удари росіян та падіння уламків виникли пожежі на енергетичних об’єктах і в житлових будинках. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість авто.

Російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Житомирську область. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали центр Житомира та інші населені пункти регіону.

Росія атакувала Вінниччину рекордною кількістю дронів — у небі над областю зафіксували 74 безпілотники. Через падіння одного з них зруйновано приватний будинок, поранення дістала жінка.

