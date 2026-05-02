Таємниця ранчо "Зорро": понад 10 свідків заговорили про "розваги" експринца Ендрю в маєтку Епштейна

Експринц Ендрю / © AFP

Колишніх працівників таємного ранчо Джеффрі Епштейна допитують щодо візитів експринца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Члена королівської родини підозрюють у сексуальному насильстві та інших злочинах.

Про це пише dailystar.co.uk.

Детективи допитують колишніх працівників маєтку Епштейна

Понад десяток колишніх працівників ранчо «Зорро», серед яких прибиральники, робітники та керівники з багаторічним стажем, проходять допити слідчих з Міністерства юстиції штату. Їх запитують про те, хто перебував на цій великій території в Нью-Мексико та що вони бачили.

Джерела повідомляють, що візити колишнього герцога були одними з головних напрямків розслідування.

Одне джерело в Міністерстві юстиції зазначило: «Вони переглядають усе. З кожним, хто там працював, проводять бесіди. Вони хочуть отримати повну картину того, що відбувалося».

Детективи намагаються скласти картину того, що він, Епштейн та інші робили під час перебування в «Зорро».

Принц Ендрю відвідував маєток Епштейна

За словами колишніх працівників та жертви Епштейна Вірджинії Джуффре, яка померла минулого року, 66-річний Ендрю неодноразово відвідував «Зорро».

Як стверджується, під час візитів до маєтку колишній принц налагодив тісні стосунки з привабливою нейрохірургом, яку слідчі також розшукують для допиту.

Ранчо «Зорро», розкішне маєток площею 10 000 акрів за межами Санта-Фе, роками залишалося оповитим таємницею. Це було одне з найвіддаленіших помешкань Епштейна, приховане від поглядів громадськості. Протягом десятиліть воно було предметом припущень щодо того, що відбувалося в його межах.

Колишні працівники розповіли, що до них зверталися з проханням надати вичерпні свідчення про час, проведений на ранчо. Деяких розпитували про повсякденну діяльність.

Інших — про відомих гостей та дивну поведінку. Один колишній працівник розповів: «Вони запитують про все, особливо про (колишнього) принца Ендрю та інших високопоставлених гостей. Хто там зупинявся, як довго вони там були, що робили. Все дуже детально. Нічого не оминають».

Серед опитаних осіб є як ті, хто працював у головному будинку, так і ті, хто займався доглядом за великою територією. Було встановлено контакт із працівниками ранчо, прибиральниками, адміністративним персоналом та вищим керівництвом.

«Острів Епштейна» та експринц Ендрю: що відомо

Принц Ендрю познайомився з Епштейном у 1999 році через свою тодішню подругу Гілейн Максвелл (яку згодом засудили як спільницю Епштейна).

Тоді Ендрю неодноразово бував у маєтках Епштейна.

Навіть після того, як Епштейна вперше засудили за секс-злочини у 2008 році, Ендрю продовжував з ним спілкуватися. У 2010 році їх сфотографували під час прогулянки в Центральному парку Нью-Йорка — цей знімок став головним доказом їхнього зв’язку.

Головні звинувачення проти члена королівської родини висунула Вірджинія Джуффре (колишня Робертс). Вона стверджує, що стала жертвою секс-торгівлі Епштейна і її тричі змушували до інтимного зв’язку з принцом Ендрю, коли їй було лише 17 років. Принц стверджував, що ніколи не зустрічався з Вірджинією Джуффре і не пам’ятає її. Згодом, що уникнути скандалу, Вірджинії виплатили компенсацію. Минулого року жінка вчинила самогубство.

Королева Єлизавета II позбавила сина всіх почесних військових звань.

Зараз королівська родина намагається дистанціюватись від Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

