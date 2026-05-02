Росіяни обстріляли Одещину: куди "прилетіло" і які наслідки (фото)
Росіяни обстріляли портову інфраструктуру Одеської області. На щастя, жертв теракту немає.
Російські окупанти у ніч проти 2 травня атакували Одеську області. Терористи вдарили по портовій інфраструктурі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними місцевої влади, росіяни атакували портову інфраструктуру Одеської області.
«В результаті влучань пошкоджено склад та прибудови. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Локальні пожежі, що виникли, ліквідовані силами персоналу та підрозділів ДСНС», — написав Кіпер.
Обстріли України: що відомо
Росіяни у ніч проти 2 травня атакували Україну ударними дронами.
Так, російські війська атакували Харків безпілотниками типу «Шахед», один із яких влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі.
У Херсоні росіяни влаштували теракт: запустили дрон по маршрутці. Серед загиблих — комунальник та жінка, її особу наразі встановлюють.