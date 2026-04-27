Росія вдарила по портах Одеси: під обстріл потрапило цивільне судно

Атака на Одесу 27 квітня / © ДСНС України

Російські загарбники у ніч на 27 квітня знову атакували порти Великої Одеси та об’єкти, що забезпечують роботу морського коридору.

Про це повідомило ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

Повідомляється, через обстріл на території вантажного термінала пошкоджено енергооб’єкт. Пожежі, що виникли, швидко загасили. Під час обстрілу під удар потрапило цивільне судно RAMCO. Воно йшло під прапором Науру. На момент атаки суховантаж рухався Українським морським коридором.

«Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем. Попередньо — постраждалих немає», — зазначили в АМПУ.

Також в АМПУ підкреслили, що систематичні атаки на українські порти становлять пряму загрозу для безпеки міжнародного судноплавства та стабільності світового продовольчого ринку. Попри щоденний тиск з боку ворога, Український морський коридор продовжує працювати.

Атака РФ на Одесу — останні новини

Уночі росіяни масовано обстріляли житлові квартали Одеси, через що постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей. Найбільше руйнувань зафіксовано в Приморському районі, де пошкоджені будинки та готель у центрі міста.

Також під удари потрапили Хаджибейський та Київський райони: там пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі та автівки. Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч.