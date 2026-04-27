Королівська родина Нідерландів поділилася новим фото на честь святкування Дня короля

День короля - головне національне свято Нідерландів, яке відзначається 27 квітня (у день народження короля Віллема-Олександра).

Цього дня вся країна забарвлюється у помаранчевий колір, відбуваються масові гуляння, вуличні концерти та знамениті блошині ринки. Якщо 27 квітня випадає на неділю, свято переноситься на 26 квітня, але цього року святкування проводиться щодня.

Королівська сім'я Нідерландів вже поділилася сімейним фото на якому знято іменинника Віллем-Олександра, його дружину королеву Максиму та троє дочок пари — принцес Амалію, Алексію та Аріану. Вони вирушать сьогодні до Доккума, щоб взяти участь у святкуванні та концерті.

«Доккуме, ми з нетерпінням чекаємо на це!», — написала сім'я у підписі.

«Королівська родина прямує до центру Доккума на святкування Дня короля. Під час прогулянки історичним та жвавим містом сім'я спостерігає історію Доккума, регіону та Фрісландії», — додається у підписі до фото.

Також було опубліковано новий портрет короля Віллема-Олександра на честь його іменин.

Король Віллем-Олександр / © Instagram королівської родини Нідерландів

