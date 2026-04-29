Відомий український блогер схуд на 10 кг за чотири місяці й шокував результатом

Відомий український блогер Ніколас Карма, який нещодавно переніс важку операцію, приголомшив результатами трансформації.

За чотири місяці зірка Мережі позбувся 10 кілограмів і суттєво покращив самопочуття. За словами інфлюенсера, схуднення стало можливим завдяки зміні харчових звичок, а не медикаментам чи сумнівним методам. Він зізнався, що ще з січня перейшов на більш збалансований раціон і режим, що й дало відчутний ефект.

«Я схуд на 10 кг. Але не через хворобу й не „Оземпік“, а гречку (усміхається). Ще від січня сів на дієту. Все життя був у русі: спортзал, танці. А три роки тому, коли вилізла грижа, довелося різко все зупинити. Коли звикаєш до одного ритму життя, а потім раптом не можеш нормально тренуватись, тіло дуже швидко реагує. Я почав набирати вагу. Тому в січні вирішив: треба худнути — харчування і режим», — поділився Карма в інтерв’ю oboz.ua.

Блогер також розповів, що після змін у способі життя пройшов медичне обстеження, результати якого його приємно здивували. Аналізи, за його словами, значно покращилися. Зірка Мережі наголошує: ключ до змін — не дорогі препарати, а якісна їжа та дисципліна.

«А вже в середині лютого пішов на повний чекап організму. І був шокований: аналізи стали практично ідеальними. Реально зрозумів просту річ — якісна їжа творить дива. Не те харчове сміття, яким ми часто себе закидаємо на ходу, а нормальна, чиста їжа. Іноді це працює сильніше за купу дорогих препаратів», — зізнався блогер.

