Відомий український блогер схуд на 10 кг за чотири місяці й шокував результатом
Під час цього процесу Ніколас Карма також переніс операцію на шиї.
Відомий український блогер Ніколас Карма, який нещодавно переніс важку операцію, приголомшив результатами трансформації.
За чотири місяці зірка Мережі позбувся 10 кілограмів і суттєво покращив самопочуття. За словами інфлюенсера, схуднення стало можливим завдяки зміні харчових звичок, а не медикаментам чи сумнівним методам. Він зізнався, що ще з січня перейшов на більш збалансований раціон і режим, що й дало відчутний ефект.
«Я схуд на 10 кг. Але не через хворобу й не „Оземпік“, а гречку (усміхається). Ще від січня сів на дієту. Все життя був у русі: спортзал, танці. А три роки тому, коли вилізла грижа, довелося різко все зупинити. Коли звикаєш до одного ритму життя, а потім раптом не можеш нормально тренуватись, тіло дуже швидко реагує. Я почав набирати вагу. Тому в січні вирішив: треба худнути — харчування і режим», — поділився Карма в інтерв’ю oboz.ua.
Блогер також розповів, що після змін у способі життя пройшов медичне обстеження, результати якого його приємно здивували. Аналізи, за його словами, значно покращилися. Зірка Мережі наголошує: ключ до змін — не дорогі препарати, а якісна їжа та дисципліна.
«А вже в середині лютого пішов на повний чекап організму. І був шокований: аналізи стали практично ідеальними. Реально зрозумів просту річ — якісна їжа творить дива. Не те харчове сміття, яким ми часто себе закидаємо на ходу, а нормальна, чиста їжа. Іноді це працює сильніше за купу дорогих препаратів», — зізнався блогер.
