WBO заборонила російському боксеру захищати титул через війну РФ проти України

Всесвітня боксерська організація (WBO) заборонила російському боксеру Дмитру Біволу проводити захист титулу чемпіона світу в напівважкій вазі через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Про це повідомив президент організації Густаво Олів'єрі, його слова передає The Ring.

Наразі Бівол володіє титулами WBO, WBA та IBF у напівважкій вазі. 30 травня росіянин проведе бій проти німця Міхаеля Ейферта, однак на кону стоятимуть лише два з трьох поясів чемпіона світу.

Поєдинок відбудеться на території країни-терористки в Єкатеринбурзі. Саме через це у WBO вирішили відмовити російському боксеру в захисті чемпіонського титулу.

Як повідомив президент WBO у листі The Ring, причина такого рішення пояснюється повномасштабним вторгненням російських окупантів до України.

В організації відмовилися надати поєдинку статус титульного, однак водночас не позбавлятимуть Бівола чемпіонського поясу.

Як повідомляє The Ring, на кону бою Бівол — Ейферт все ж будуть чемпіонські пояси: WBA та IBF не висували таких заборон, як це зробила WBO.

Раніше повідомлялося, що російського боксера побили після перемоги у Туреччині.

