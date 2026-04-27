Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Джошуа дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

Ей Джей улітку зійдеться в ринзі з албанцем Крістіаном Пренгою.

Максим Приходько
Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа незабаром повернеться в ринг.

Британський боксер проведе наступний бій проти албанця Крістіана Пренги. Поєдинок відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді, повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Востаннє Джошуа виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував блогера Джейка Пола.

Невдовзі після цього Ентоні потрапив у ДТП в Нігерії, в якій загинули двоє його тренерів — Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були близькими друзями боксера.

36-річний Джошуа має у своєму послужному списку 29 перемог на професійному рингу (26 — нокаутом) та 4 поразки, дві з яких від українця Олександра Усика.

Пренга провів на профірингу 21 поєдинок, здобувши 20 перемог (усі — нокаутом) та зазнавши однієї поразки.

Раніше повідомлялося, що інший ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після своєї перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим викликав на бій Джошуа.

Очікується, що поєдинок з Пренгою стане для Ей Джея проміжним перед битвою з "Циганським королем".

Раніше повідомлялося, що Усик спрогнозував переможця бою між Ф'юрі та Джошуа.

Також ми розповідали, що Усик та Джошуа разом прибули до Києва та зустрілися з українськими військовими.

