- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Джошуа дізнався дату наступного бою та ім'я суперника
Ей Джей улітку зійдеться в ринзі з албанцем Крістіаном Пренгою.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа незабаром повернеться в ринг.
Британський боксер проведе наступний бій проти албанця Крістіана Пренги. Поєдинок відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді, повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.
Востаннє Джошуа виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував блогера Джейка Пола.
Невдовзі після цього Ентоні потрапив у ДТП в Нігерії, в якій загинули двоє його тренерів — Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були близькими друзями боксера.
36-річний Джошуа має у своєму послужному списку 29 перемог на професійному рингу (26 — нокаутом) та 4 поразки, дві з яких від українця Олександра Усика.
Пренга провів на профірингу 21 поєдинок, здобувши 20 перемог (усі — нокаутом) та зазнавши однієї поразки.
Раніше повідомлялося, що інший ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі після своєї перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим викликав на бій Джошуа.
Очікується, що поєдинок з Пренгою стане для Ей Джея проміжним перед битвою з "Циганським королем".
Раніше повідомлялося, що Усик спрогнозував переможця бою між Ф'юрі та Джошуа.
Також ми розповідали, що Усик та Джошуа разом прибули до Києва та зустрілися з українськими військовими.