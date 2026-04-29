Трамп на зустрічі з Чарльзом ІІІ зробив цікаву заяву про Путіна та війну в Україні: що відповів король

Зустріч королівської родини з президентом США та його дружиною / © Associated Press

Реклама

Два королі — саме з таким підписом фотографію президента США Трампа і короля Чарльза III опублікували офіційні сторінки Білого дому. Другий день візиту британського монарха до Вашингтона пройшов під знаком історичних союзів та підтримки України. Промова Чарльза III перед американськими законодавцями викликала хвилю овацій, а Дональд Трамп не стримував емоцій, згадуючи симпатії своєї матері до королівської родини.

Деталі з Вашингтона розповіла кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Закоханість матері Трампа та королівський протокол

Вашингтон зустрів королівське подружжя Чарльза III і Каміли хмарністю та дощем, що нагадувало лондонську погоду. Жінки за британською традицією доповнили вбрання капелюхами. На монаршу родину очікували військові почесті: оркестр, залпи гармат та огляд військ.

Реклама

Дональд Трамп вкотре згадав свою матір, уроджену шотландку, яка обожнювала британську монархію.

Дональд Трамп, президент США: «Щоразу, коли королева брала участь у церемонії чи чомусь такому, моя мама припадала до телевізора і казала: "Дивись, Дональде, дивись, як гарно!". Вона справді любила цю родину. Я також пригадую, як вона говорила: "Чарльз! Подивись, юний Чарльз, він такий милий". Моя мама була закохана в Чарльза. Хто б міг подумати?»

За даними видання The Guardian, монарший протокол наполіг, щоб переговори в Овальному кабінеті відбувалися без преси. Це допомогло уникнути перетворення зустрічі на пресконференцію, де Трамп міг би домінувати зі своїми різкими заявами.

Промова у Конгресі: англійський гумор та згадки про Україну

Король та королева зайшли до зали засідань Конгресу під тривалі овації. Чарльз III розпочав виступ із дотепних жартів про англійську мову та «молоду» американську державність, якій лише 250 років — «кілька днів» за британськими мірками. Проте головною темою стала безпека та захист України.

Реклама

Король Чарльз III: «Одразу після 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало пʼяту статтю, а Рада Безпеки ООН обʼєдналася перед обличчям терору, ми разом відповіли на заклик, як наші народи робили це понад століття. Пліч-о-пліч через дві світові війни, холодну війну, Афганістан та моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей».

«Я заздрив»: реакція Трампа та розшифровка розмов

Дональд Трамп високо оцінив виступ монарха, хоча й з властивою йому іронією.

Дональд Трамп, президент США: «Він виголосив надзвичайну промову. Я дуже заздрив».

Цікаві деталі помітили журналісти, які розшифрували першу розмову політиків по губах. Трамп нібито одразу повідомив королю, що говорив із Путіним, і той «прагне війни і знищити людей». Король відказав наміром обговорити це пізніше у приватній розмові. Тему російської агресії Чарльз III публічно підняв ще раз під час урочистого тосту в Білому домі, наголосивши, що свобода знову зазнала нападу.

Реклама

Новини партнерів