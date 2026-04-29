ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Нардеп Разумков тримає «під подушкою» понад 70 мільйонів готівки та живе на 6 помешкань, — блогер

Народний депутат Дмитро Разумков, який пройшов до Верховної Ради, очолюючи список «Слуги народу», а тепер голова у парламенті міжфракційного об‘єднання «Розумна політика», зберігає нібито понад 70 мільйонів гривень готівки та володіє разом із дружиною 6 помешканнями.

Коментарі
© УНІАН

Про це з посиланням на декларацію політика написав блогер та політичний експерт Володимир Цибулько.

«А ви знали, що скромний нардеп Дмитро Разумков, який пройшов до ВР, будучи №1 у списку „Слуги народу“, тримає „під подушкою“ понад 70 мільйонів гривень готівки та живе на 6 помешкань? Між іншим, це ще далеко не все, що можна знайти у його декларації за минулий рік. Будинки, квартири, земля, трохи „простеньких“ автівок… Подивимось детальніше, цікаво ж», — прокоментував Цибулько.

Першим він розглянув «квартирне питання».

«Сумарна площа об’єктів — понад 2 100 м². Тут і маєток на 492 „квадрати“ у Софіївській Борщагівці (фактично Київ). І цілий розсип квартир у столиці й Миколаєві. Ціни на деякі з об’єктів в декларації — окремий вид мистецтва. Як вам квартира в Миколаєві за 13 гривень (часткова власність)? Або інша, в столиці, за 5 000 грн? Таких цін не було навіть у „суворі 90-ті“. Але у Разумкова все, як бачимо, ще „суворіше“», — підкреслив експерт.

За його словами, автопарк, порівняно з нерухомістю, відносно скромний. Сам нардеп офіційно взагалі їздить на Toyota Camry 2012 року. У дружини в гаражі цікавіші колеса: «електричка» Tesla Model S та кросовер BMW X5. Сукупно це потягнуло на 2,1 млн грн (і це без урахування ще кількох автівок у користуванні, як-от VW Multivan).

«Грошові активи. І це, мабуть, найцікавіше. Бо подружжя Разумкових — справжні „королі кешу“, які явно не дуже довіряють банківській системі України. Бо на рахунках у них „копійки“ (менше мільйона гривень — соромно іншим нардепам в очі глянути), а от готівка… Тримайтеся міцніше: 4,3 млн у гривні; 1,06 млн у доларах; 530 тисяч у євро. У перерахунку на вітчизняну валюту, це все разом — понад 70 000 000 гривень готівкою! Питання про походження цих, звісно, абсолютно „трудових“ доходів хоч і цікаве, але його затьмарює інше: нащо і під якими подушками та матрацами тримати таку купу банкнот?..» — висловив здивування Цибулько.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie