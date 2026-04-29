Про це з посиланням на декларацію політика написав блогер та політичний експерт Володимир Цибулько.

«А ви знали, що скромний нардеп Дмитро Разумков, який пройшов до ВР, будучи №1 у списку „Слуги народу“, тримає „під подушкою“ понад 70 мільйонів гривень готівки та живе на 6 помешкань? Між іншим, це ще далеко не все, що можна знайти у його декларації за минулий рік. Будинки, квартири, земля, трохи „простеньких“ автівок… Подивимось детальніше, цікаво ж», — прокоментував Цибулько.

Першим він розглянув «квартирне питання».

«Сумарна площа об’єктів — понад 2 100 м². Тут і маєток на 492 „квадрати“ у Софіївській Борщагівці (фактично Київ). І цілий розсип квартир у столиці й Миколаєві. Ціни на деякі з об’єктів в декларації — окремий вид мистецтва. Як вам квартира в Миколаєві за 13 гривень (часткова власність)? Або інша, в столиці, за 5 000 грн? Таких цін не було навіть у „суворі 90-ті“. Але у Разумкова все, як бачимо, ще „суворіше“», — підкреслив експерт.

За його словами, автопарк, порівняно з нерухомістю, відносно скромний. Сам нардеп офіційно взагалі їздить на Toyota Camry 2012 року. У дружини в гаражі цікавіші колеса: «електричка» Tesla Model S та кросовер BMW X5. Сукупно це потягнуло на 2,1 млн грн (і це без урахування ще кількох автівок у користуванні, як-от VW Multivan).

«Грошові активи. І це, мабуть, найцікавіше. Бо подружжя Разумкових — справжні „королі кешу“, які явно не дуже довіряють банківській системі України. Бо на рахунках у них „копійки“ (менше мільйона гривень — соромно іншим нардепам в очі глянути), а от готівка… Тримайтеся міцніше: 4,3 млн у гривні; 1,06 млн у доларах; 530 тисяч у євро. У перерахунку на вітчизняну валюту, це все разом — понад 70 000 000 гривень готівкою! Питання про походження цих, звісно, абсолютно „трудових“ доходів хоч і цікаве, але його затьмарює інше: нащо і під якими подушками та матрацами тримати таку купу банкнот?..» — висловив здивування Цибулько.

