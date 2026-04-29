Жінка покинула юридичну кар’єру заради прибирання собачих екскрементів й купила будинок

Британка Емма Гарнер змогла перетворити незвичну ідею на прибутковий бізнес і кардинально змінити своє життя. Після звільнення зі стресової роботи в юридичній сфері вона почала прибирати собачі екскременти та нині заробляє у кілька разів більше, ніж раніше.

Про це повідомило видання Daily Star.

45-річна мешканка міста Вейкфілд у Західному Йоркширі 11 років працювала оцінювачкою страхових випадків у юридичній фірмі. Її робочий графік був стандартним — з 9:00 до 17:00, а річна зарплата становила близько 20 тисяч фунтів стерлінгів. За словами жінки, ця робота була надто стресовою, тож вона почала замислюватися про власну справу.

У 2014 році Емма запустила бізнес The Dog Poo Professionals, який спеціалізується на прибиранні відходів домашніх тварин. Ідея виникла після того, як вона прочитала статтю про чоловіка зі США, який займався подібною справою. Жінка зізналася, що не могла викинути цю думку з голови, тому вирішила спробувати.

Ще до звільнення вона почала шукати клієнтів у вільний час. Для цього Емма розмістила оголошення у Facebook і вже за 10 хвилин отримала першого замовника. Перший виклик був непростим — ділянку давно не прибирали, і спочатку жінка злякалася масштабу роботи. Однак згодом зрозуміла, що все не так складно, як здавалося.

У 2016 році Емма повністю перейшла у власний бізнес. Поштовхом до цього стало несподіване звільнення: просто у вихідний день їй зателефонували та повідомили, що вона втратила роботу. Британка використала ситуацію як шанс повністю присвятити себе власній справі.

За останнє десятиліття її бізнес суттєво зріс. Зараз Емма обслуговує сотні клієнтів у Західному та Південному Йоркширі щотижня. Вартість її послуг починається від 14 фунтів стерлінгів на тиждень за одну собаку, а за кожну наступну тварину клієнти доплачують ще 4 фунти.

За словами жінки, нині вона працює лише третину від тих годин, які витрачала на офісну роботу, але заробляє вчетверо, а іноді й уп’ятеро більше. Саме завдяки цьому бізнесу вона змогла придбати чотирикімнатний напіввідокремлений будинок вартістю 195 тисяч фунтів стерлінгів і стати фінансово незалежною.

Емма називає прибирання собачих екскрементів найкращим рішенням у своєму житті. За її словами, ця робота дала їй омріяний баланс між роботою та особистим життям, а також позбавила постійного стресу. Водночас вона жартує, що найнеприємніше в цій роботі — висока трава, адже в ній складніше знаходити екскременти, особливо якщо у собак розлад шлунка.

Британка також наголошує, що її клієнти — це не безвідповідальні чи ліниві власники тварин, як часто думають інші. Серед них — люди на інвалідних візках, вагітні жінки, літні люди, люди з переломами, вадами зору, батьки невиліковно хворих дітей, а також хірурги й косметологи, які хочуть берегти руки для роботи.

Окрім прибирання відходів, Емма нині надає ще одну послугу — стрижку кігтів домашніх тварин. Зараз вона шукає нового співробітника, який допоможе їй зменшити навантаження та частково вийти на пенсію.

