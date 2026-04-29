Женщина бросила юридическую карьеру ради уборки собачьих экскрементов и купила дом

Британка Эмма Гарнер смогла превратить необычную идею в прибыльный бизнес и кардинально изменить свою жизнь. После увольнения со стрессовой работы в юридической сфере она начала убирать собачьи экскременты и сейчас зарабатывает в несколько раз больше, чем раньше.

Об этом сообщило издание Daily Star.

45-летняя жительница города Уэйкфилд в Западном Йоркшире 11 лет работала оценщиком страховых случаев в юридической фирме. Ее рабочий график был стандартным — с 9:00 до 17:00, а годовая зарплата составляла около 20 тысяч фунтов стерлингов. По словам женщины, эта работа была слишком стрессовой, поэтому она начала задумываться о собственном деле.

В 2014 году Эмма запустила бизнес The Dog Poo Professionals, который специализируется на уборке отходов домашних животных. Идея возникла после того, как она прочитала статью о мужчине из США, который занимался подобным делом. Женщина призналась, что не могла выбросить эту мысль из головы, поэтому решила попробовать.

Еще до увольнения она начала искать клиентов в свободное время. Для этого Эмма разместила объявление в Facebook и уже через 10 минут получила первого заказчика. Первый вызов был непростым — участок давно не убирали, и сначала женщина испугалась масштаба работы. Однако впоследствии поняла, что все не так сложно, как казалось.

В 2016 году Эмма полностью перешла в собственный бизнес. Толчком к этому стало неожиданное увольнение: прямо в выходной день ей позвонили и сообщили, что она потеряла работу. Британка использовала ситуацию как шанс полностью посвятить себя собственному делу.

За последнее десятилетие ее бизнес существенно вырос. Сейчас Эмма обслуживает сотни клиентов в Западном и Южном Йоркшире еженедельно. Стоимость ее услуг начинается от 14 фунтов стерлингов в неделю за одну собаку, а за каждое последующее животное клиенты доплачивают еще 4 фунта.

По словам женщины, сейчас она работает лишь треть от тех часов, которые тратила на офисную работу, но зарабатывает вчетверо, а иногда и в пять раз больше. Именно благодаря этому бизнесу она смогла приобрести четырехкомнатный полуотдельный дом стоимостью 195 тысяч фунтов стерлингов и стать финансово независимой.

Эмма называет уборку собачьих экскрементов лучшим решением в своей жизни. По ее словам, эта работа дала ей желанный баланс между работой и личной жизнью, а также избавила от постоянного стресса. В то же время она шутит, что самое неприятное в этой работе — высокая трава, ведь в ней сложнее находить экскременты, особенно если у собак расстройство желудка.

Британка также отмечает, что ее клиенты — это не безответственные или ленивые владельцы животных, как часто думают другие. Среди них — люди на инвалидных колясках, беременные женщины, пожилые люди, люди с переломами, нарушениями зрения, родители неизлечимо больных детей, а также хирурги и косметологи, которые хотят беречь руки для работы.

Кроме уборки отходов, Эмма сейчас предоставляет еще одну услугу — стрижку когтей домашних животных. Сейчас она ищет нового сотрудника, который поможет ей уменьшить нагрузку и частично выйти на пенсию.

