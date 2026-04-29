Самый высокий мужчина планеты сознался, о чем больше всего жалеет в своей жизни

Самый высокий человек в мире — Султан Косен — рассказал о единственной вещи, которую хотел бы изменить в своей жизни. Самый высокий во всем мире мужчина поделился откровениями о своих проблемах со здоровьем и отношениями в документальном фильме.

Султан Косен еще 17 лет назад попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь его рост — 2,43 м. В документальном фильме, который сняли о его жизни, мужчина поделился, какие вещи хотел бы изменить в своей жизни, если бы это было возможно.

Султан родился в Турции, в семье фермеров. Все члены его семьи имеют средний рост. Так что он первый в семье, кто вырос до таких масштабов.

Султан Косен имеет гигантизм и акромегалию, вызванные опухолью. Эта опухоль оказывает давление на гипофиз в мозге. Из-за гигантизма самый высокий человек в мире вынужден передвигаться на кресле колесном и костылях еще с 25 лет.

Он постоянно страдает от боли, ведь его собственный вес давит на опорно-двигательный аппарат. Мужчина пережил ряд операций — три на ногах и еще три — на мозге. Только так удавалось контролировать симптомы его роста.

В документальном фильме «Самый высокий человек в мире» Султан Косен рассказал о влиянии его роста на здоровье, а также о том, что предпочел бы изменить в себе.

«Если бы я хотел что-то изменить в своей жизни, я бы изменил только колени. Я хотел бы больше бегать, ходить и путешествовать», — поделился мужчина.

Его брат, Хасан Косен, рассказал, что Султан был бы гораздо счастливее, если бы нашел себе пару. Но мужчина постоянно сидит за компьютером.

Когда-то самый высокий мужчина в мире был женат, но отношения завершились. В 2013 году он женился на женщине, рост которой был 160 см. Ее звали Мерве Дибо. Султан хотел найти избранницу на всю свою жизнь, но отношения сложились иначе, и пара развелась в 2021 году.

«Мы не могли продолжать. Моя жена выбрала свою семью. Мы развелись. Наше счастье длилось недолго. Когда я думаю об этом, мне очень грустно, потому что было очень больно, а я очень любил ее», — прокомментировал это Султан Косен.

Мужчина постоянно просматривает их свадебные фото и испытывает эмоциональное переполнение.

Самая высокая женщина в мире

А еще мы рассказывали о самой высокой женщине в мире. Ее звали Цзэн Цзиньлянь. Она происходила из китайской провинции Хунань. Рост женщины составил 246,3 см. Она стала единственной женщиной в мире, чей рост превысил 243 см.

Ныне живой самой высокой женщиной в мире считается Румейса Гелги, рост которой 215,16 см. Румейса — из Турции и впервые попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2014 году.

