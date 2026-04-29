Как часто мыть собаку, чтобы не навредить: ответ ветеринаров удивил
Ветеринары советуют пересмотреть привычки ухода за собаками, ведь чрезмерное купание смывает естественную защиту кожи. Вот как часто это стоит делать на самом деле.
Ветеринары объяснили, как часто на самом деле нужно мыть собаку, и ответ может удивить многих владельцев. Слишком частое купание, по словам специалистов, не только не помогает избавиться от запаха, но и может навредить коже и шерсти животного.
Об этом сообщило издание Express.
Эксперты отмечают, что собак не стоит купать чаще чем раз в месяц. Ветеринар Пабло Антонио Ольмедо Гонсалес объяснил в TikTok, что кожа животного имеет естественный защитный жировой слой, который поддерживает его здоровье. Если же смывать этот слой слишком часто, кожа начинает вырабатывать еще больше жира, а собака может пахнуть сильнее.
По словам ветеринара, лучшее решение — дать коже «отдохнуть». Он советует купать собаку максимум раз в месяц, а по возможности — еще реже. Зато для поддержания чистоты стоит регулярно вычесывать шерсть.
Подобного мнения придерживается и ветеринарка Мария Ветикан. Она предупреждает, что мыло и шампуни могут пересушивать кожу, уменьшать количество природных масел и делать животное более уязвимым к инфекциям и дерматологическим проблемам.
В то же время ветеринар Дэвид Алдас считает, что купать собак можно еще реже — всего три-четыре раза в год. А котов, по его словам, иногда достаточно мыть только раз в год.
В благотворительной организации Blue Cross также советуют не купать собак без крайней необходимости. Если любимец не испачкался или не вывалялся в чем-то неприятном, лучше позволить природным маслам выполнять свою работу. Там напоминают, что собаки способны частично самоочищаться, а частое купание может еще и смывать капли от блох и глистов.
Впрочем, для собак с заболеваниями кожи график купания может быть другим — в таком случае стоит посоветоваться с ветеринаром.
Специалисты также рекомендуют использовать специальный шампунь для собак, поскольку он более мягкий для кожи. В качестве альтернативы можно взять детский шампунь. Если же животное боится воды, его советуют постепенно приучать к ванне с помощью похвалы, лакомства или даже арахисовой пасты без ксилитола, чтобы отвлечь во время мытья.
