Как часто мыть собаку, чтобы не навредить: ответ ветеринаров удивил

Ветеринары объяснили, как часто на самом деле нужно мыть собаку, и ответ может удивить многих владельцев. Слишком частое купание, по словам специалистов, не только не помогает избавиться от запаха, но и может навредить коже и шерсти животного.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты отмечают, что собак не стоит купать чаще чем раз в месяц. Ветеринар Пабло Антонио Ольмедо Гонсалес объяснил в TikTok, что кожа животного имеет естественный защитный жировой слой, который поддерживает его здоровье. Если же смывать этот слой слишком часто, кожа начинает вырабатывать еще больше жира, а собака может пахнуть сильнее.

По словам ветеринара, лучшее решение — дать коже «отдохнуть». Он советует купать собаку максимум раз в месяц, а по возможности — еще реже. Зато для поддержания чистоты стоит регулярно вычесывать шерсть.

Подобного мнения придерживается и ветеринарка Мария Ветикан. Она предупреждает, что мыло и шампуни могут пересушивать кожу, уменьшать количество природных масел и делать животное более уязвимым к инфекциям и дерматологическим проблемам.

В то же время ветеринар Дэвид Алдас считает, что купать собак можно еще реже — всего три-четыре раза в год. А котов, по его словам, иногда достаточно мыть только раз в год.

В благотворительной организации Blue Cross также советуют не купать собак без крайней необходимости. Если любимец не испачкался или не вывалялся в чем-то неприятном, лучше позволить природным маслам выполнять свою работу. Там напоминают, что собаки способны частично самоочищаться, а частое купание может еще и смывать капли от блох и глистов.

Впрочем, для собак с заболеваниями кожи график купания может быть другим — в таком случае стоит посоветоваться с ветеринаром.

Специалисты также рекомендуют использовать специальный шампунь для собак, поскольку он более мягкий для кожи. В качестве альтернативы можно взять детский шампунь. Если же животное боится воды, его советуют постепенно приучать к ванне с помощью похвалы, лакомства или даже арахисовой пасты без ксилитола, чтобы отвлечь во время мытья.

