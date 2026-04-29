19-річна дівчина 4 роки щодня ходить до солярію: вона шокувала зміною зовнішності (фото до і після)

Меган Блейн до та після захоплення солярієм / © mirror.co.uk

Реклама

У Великій Британії 19-річна дівчина вже майже чотири роки не може відмовитися від солярію. Зараз вона почала помічати зміни на своїй шкірі.

Про це пише mirror.co.uk.

Підліток, яка вже у 16 років стала залежною від солярію, тепер побоюється, що їй доведеться зіткнутися з наслідками, помітивши тривожні зміни на своїй шкірі. 19-річна Меган Блейн каже, що нарешті починає усвідомлювати ризик розвитку раку шкіри, але все ще не може відмовитися від солярію.

Реклама

Спочатку вона почала відвідувати солярій, щоб підняти свою самооцінку після багатьох років знущань, але тепер вона називає це «компульсивним потягом», який зараз значною мірою контролює її повсякденне життя.

Побачивши себе зі смаглявішою шкірою — особливо в яскравих кольорах — вона відчула впевненість, якої ніколи раніше не відчувала. Але те, що спочатку було лише стимулом, швидко перетворилося на те, від чого вона стала залежати. У найактивніший період Меган засмагала щодня, іноді по 30 хвилин за раз, часто поєднуючи це з ін’єкціями та кремами для засмаги, щоб посилити ефект.

«Я не боялася і не переймалася ризиками. Залежність повністю опанувала мене», — сказала Меган.

Згодом ця звичка перестала бути лише питанням зовнішнього вигляду і перетворилася на щось, у чому вона відчувала фізичну потребу.

Реклама

«Дійшло до того, що це почало впливати на всі аспекти мого життя. Я не пішла на власний випускний бал, бо вважала, що моя шкіра недостатньо засмагла, і відмовлялася від пропозицій роботи, навіть у сфері моделінгу, — і все це тому, що, на мою думку, я виглядала „недостатньо засмаглою“, — розповіла вона.

Минуло майже чотири роки, і з кожним днем стає все важче не звертати уваги на наслідки. Меган каже, що у неї по всьому тілу з’явилося багато родимок, деякі з яких змінили форму. І це почало її турбувати. Попри це дівчина і досі не наважилась пройти медичне обстеження і хоч рідше, проте і надалі відвідує солярій.

Новини партнерів