Чоловік викопав з могили тіло сестри та приніс його до відділення банку: причина шокує (фото)

В Індії затримали чоловіка, який приніс тіло сестри до відділення банку / © Reuters

Мешканець індійського села приніс тіло своєї сестри до банку, попередньо викопавши її останки, щоб довести, що вона померла, оскільки йому неодноразово відмовляли у видаванні грошей без її присутності.

Про це пише dailymail.com.

Чоловік в Індії викопав останки сестри, щоб довести, що вона померла

Інцидент стався у відділенні банку Odisha Grameen Bank у місті Маліпосі, що в окрузі Кеонджар, у східному індійському штаті Одіша.

Телеканали показали кадри, на яких чоловік ніс на плечі те, що схоже на труп, частково загорнутий у поліетилен, з видимими скелетними ногами.

«Це спричинило надзвичайно напружену ситуацію у відділенні», — повідомили в банку.

Чоловік несе тіло сестри / © Daily Mail

Чоловік, якого звати Джіту Мунда, вже кілька тижнів намагався зняти близько 19 300 індійських рупій (приблизно 9 000 гривень — ред.) з рахунку своєї старшої сестри Калри Мунди, яка померла в січні після тривалої хвороби.

За його словами, йому неодноразово говорили, що він повинен привести власницю рахунку особисто, навіть після того, як він пояснив, що вона померла.

За повідомленнями, співробітники банку повідомили Джіту, що перш ніж гроші будуть видані, він повинен надати офіційні документи, як-от свідоцтво про смерть.

Однак, як стверджується, він не зміг розібратися у процедурі та не надав необхідних документів.

У розпачі він у понеділок, 27 квітня, пішов на сільське кладовище, ексгумував останки своєї сестри, загорнув труп у тканину та пройшов близько 3 кілометрів (1,8 милі) до банку.

Прибувши на місце, він поставив останки біля входу до відділення, що викликало шок серед співробітників і клієнтів та змусило викликати поліцію.

Співробітники поліцейського відділку Патани швидко прибули на місце події.

Чоловік був неписьменним і не розумів правила банку

Поліція заявила, що Джіту, бідний селянин з племені Діаналі, не розумів банківські правила та юридичну процедуру отримання грошей з рахунку померлої родички.

Один з офіцерів сказав: «Він — неписьменний чоловік з племені і не знає про процедури щодо законних спадкоємців або номінальних власників», додавши, що співробітники банку не змогли належним чином пояснити необхідні кроки.

Позиція банку

Банк заперечує версію подій, наполягаючи, що співробітники не вимагали фізичної присутності померлої.

У своїй заяві Odisha Grameen Bank зазначив, що Джіту було сказано надати документи, як-от свідоцтво про смерть, відповідно до стандартної процедури.

Представники банку також стверджували, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і порушував порядок, перш ніж повернутися з людськими останками, описуючи цей епізод як результат необізнаності та відмови дотримуватися процедури.

Банк додав, що справа вже вирішена після того, як влада видала необхідні документи, а кошти були переказані законним спадкоємцям.

Чоловік пояснив, чому викопав останки сестри

Джіту Мунда сказав місцевим журналістам: «З розпачу я викопав могилу і приніс її останки як доказ смерті».

Пізніше в ситуацію втрутилися чиновники та запевнили Джіту, що проблема буде вирішена, а кошти будуть виділені в установленому порядку.

Згодом останки були перепоховані під наглядом поліції.

Реєстрація народжень і смертей в Індії обов’язкова, проте в документації й досі існують прогалини, особливо в сільській місцевості, через що багато сімей залишаються без офіційних свідоцтв.

