Трамп може піти на радикальний крок задля тиску на Іран: WSJ про деталі рішення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив американським ВМС підготуватися до тривалої блокади Ормузької протоки. Так Вашингтон на тлі трьох місяців війни прагне посилити тиск на Тегеран.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

За даними співрозмовників, Трамп доручив помічникам підготуватися до тривалої блокади. Він ухвалив таке рішення під час зустрічей з високопосадовцями. Очільник Білого дому вирішив продовжувати тиснути на економіку Ірану та експорт нафти, перешкоджаючи судноплавству до та з його портів.

Зазначається, американський лідер вважає, що інші варіанти, зокрема, відновлення бомбардувань або відхід від конфлікту, несуть більший ризик, ніж збереження блокади. Водночас блокування дозволяє Штатам зберегти вплив на перебіг війни без прямої ескалації.

У статті WSJ зауважують, що ця стратегія означає перехід війни до затяжної фазу — хоч прямі бойові дії можуть припинитися. Однак стабільність судноплавства в регіоні залишається під великим питанням.

Метою такого кроку Вашингтона є блокування експорту іранської нафти та позбавлення країни ключових доходів. Своєю чергою, Іран також обмежує прохід через протоку для більшості вантажів. Це неабияк створює додаткову напруженість на світовому енергетичному ринку.

Днями Іран передав США нову пропозицію. За даними Axios, у ній ній Тегеран пропонує спершу зупинити війну та відкрити Ормузьку протоку, а переговори про ядерну зброю відкласти на потім. За словами джерел видання, такий підхід має на меті вийти з дипломатичного глухого кута, оскільки в іранському керівництві наразі немає консенсусу щодо ядерних поступок, яких вимагає Вашингтон.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім обережно оцінив нову пропозицію Ірану. Посадовець наголосив, що ключовою умовою для будь-яких домовленостей залишається повне недопущення появи в Тегерана ядерної зброї.

Дата публікації 21:58, 24.04.26 Кількість переглядів 19 Мир в Україні “відклали” на невизначений термін! США знову погрожує Ірану!

