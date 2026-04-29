Трамп может пойти на радикальный шаг для давления на Иран: WSJ о деталях решения

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил американским ВМС подготовиться к длительной блокаде Ормузского пролива. Так Вашингтон на фоне трех месяцев войны стремится усилить давление на Тегеран.

Об этом говорится в материале Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным собеседников, Трамп поручил помощникам подготовиться к длительной блокаде. Он принял такое решение во время встреч с чиновниками. Глава Белого дома решил продолжать давить на экономику Ирана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в и из его портов.

Отмечается, что американский лидер считает, что другие варианты, в частности, восстановление бомбардировок или отход от конфликта, несут больший риск, чем сохранение блокады. В то же время блокировка позволяет Штатам сохранить влияние на ход войны без прямой эскалации.

В статье WSJ отмечают, что эта стратегия значит переход войны к затяжной фазе — хотя прямые боевые деяния могут прекратиться. Однако стабильность судоходства в регионе остается под большим вопросом.

Целью такого шага Вашингтона является блокирование экспорта иранской нефти и лишение страны ключевых доходов. В свою очередь, Иран также ограничивает проход через пролив для большинства грузов. Это создает дополнительное напряжение на мировом энергетическом рынке.

На днях Иран передал США новое предложение. По данным Axios, в ней Тегеран предлагает сначала остановить войну и открыть Ормузский пролив, а переговоры о ядерном оружии отложить на потом. По словам источников издания, такой подход имеет целью выйти из дипломатического тупика, поскольку в иранском руководстве пока нет консенсуса относительно ядерных уступок, которые требует Вашингтон.

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Белый дом осторожно оценил новое предложение Ирана. Чиновник подчеркнул, что ключевым условием для любых договоренностей остается полное недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

Дата публикации 21:58, 24.04.26

