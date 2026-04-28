США осторожно оценили новое предложение Ирана: Рубио озвучил ключевое условие

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новое предложение Ирана по урегулированию ядерного вопроса является «лучшим, чем мы ожидали», но подчеркнул: ключевым условием для любых договоренностей остается полное недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Госдеп США .

По словам Рубио, именно ядерная программа Ирана является центральной причиной нынешней напряженности. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает любые переговоры сквозь призму безопасности и риска быстрого создания ядерного оружия Тегераном.

В то же время, госсекретарь воздержался от оценки того, удовлетворит ли новое предложение президента США Дональд Трамп, а также не стал прогнозировать последствия возможного срыва соглашения.

Рубио отметил, что Иран, по мнению США, пытается выиграть время во время переговоров, используя опытную дипломатическую тактику. Он также указал на сложность процесса принятия решений в самом Иране.

"Наши переговорщики ведут диалог не только с иранской стороной - эти представители потом должны согласовывать позиции внутри страны, чтобы понять, на что они готовы пойти", - пояснил он.

Отдельно американский дипломат отметил, что у США есть признаки того, что аятолла Моджтаба Хаменеи жив, однако возникают сомнения в его реальном влиянии и полномочиях выполнять функции верховного лидера.

Война в Иране - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран, чтобы вынудить его пойти на уступки. Американский лидер приказал военно-морским силам расстреливать любые суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив.

Также Дональд Трамп планирует в ближайшие дни направить в Пакистан своего специального посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Целью визита является участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Основным вопросом повестки дня является потенциальное соглашение по ядерным материалам Тегерана .

