Украина и Иран показали новую реальность войны: эксперты назвали три составляющие победы на поле боя

Опыт Украины в войне с Россией явился примером эффективности асимметричной тактики на современном поле боя / © Associated Press

Реклама

В современных войнах все большее значение приобретает асимметричная тактика — использование дешевых, нестандартных и технологических решений против более сильного противника. Такой подход существенно влияет на ход боевых действий как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале Forbes.

Как отмечает аналитик Майкл Демпси, традиционные методы войны постепенно отходят на второй план. На первый выходят дроны, роботизированные системы и нестандартные стратегии, которые позволяют наносить значительные потери даже более мощным армиям.

Реклама

Опыт Украины

Война России против Украины стала одним из ключевых примеров эффективности асимметричной войны. Несмотря на меньшие ресурсы, украинские силы смогли сдержать наступление противника, активно применяя новые технологии и тактики.

В частности, Украина быстро наладила массовое производство беспилотников — сейчас их производят миллионами каждый год. Дроны используются для разведки, корректировки огня, ударов по целям и обеспечения логистики на фронте.

Применение морских беспилотников и ракет позволило нанести серьезные потери Черноморскому флоту России и заставить его сменить места базирования.

Отдельную роль играют и наземные роботизированные системы. Только за первые месяцы 2026 года они выполнили десятки тысяч боевых задач, включая участие в штурмовых операциях.

Реклама

Также Украина активно бьет по инфраструктуре, обеспечивающей российскую военную машину — энергетическим объектам и транспортным узлам.

Ситуация вокруг Ирана

Подобные подходы показывает и Иран в противостоянии с США и Израилем. Несмотря на масштабные авиаудары, существенно ослабившие его военный потенциал, Тегеран отвечает асимметрично.

Речь идет прежде всего о массовом применении дешевых дронов, которые используются для атак на военные и экономические цели. Также Иран комбинирует запуски большого количества беспилотников с единичными ракетными ударами, усложняя работу систем ПВО.

Важным фактором является и экономика войны: стоимость иранских дронов в разы ниже ракет-перехватчиков, что создает дополнительное давление на противника.

Реклама

Кроме того, Иран расширил географию конфликта, атакуя объекты в странах Персидского залива и фактически парализовав судоходство в Ормузском проливе — ключевом маршруте для мировых поставок нефти.

Новая реальность войн

Аналитики считают, что опыт Украины и Ближнего Востока изменяет подходы к ведению войны в мире. Другие страны активно изучают эти примеры и адаптируют их к своим стратегиям.

Ожидается, что в будущих конфликтах еще большую роль будут играть:

дроны;

автономные системы;

решение на основе искусственного интеллекта

Также может измениться структура оборонных расходов: государства будут все чаще инвестировать в дешевые, но эффективные средства поражения вместо дорогостоящих традиционных систем.

Реклама

В то же время, распространение таких технологий повышает риски быстрой эскалации конфликтов и их выхода за пределы отдельных регионов.

Эксперты сходятся во мнении, что асимметричная война стала одним из ключевых факторов современных боевых действий и будет определять характер вооруженных конфликтов в ближайшие годы.

Новости партнеров