Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни за что не станут жить во лжи

Вплоть до того, что многие из нас по самым разным причинам вынуждены мириться с ней или просто не обращать на нее внимания, поскольку не видят в ней ничего плохого. Но так поступают не все — для кого-то такая ситуация неприемлема.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не станут жить во лжи.

Рак

О Раках астрологи часто говорят, что они, как и тотем давший им название, плавают только в чистой воде. Любая ложь ассоциируются у представителей знака с грязью, поэтому они не будут жить во лжи даже в ущерб себе — никакие материальные выгодыне заставят их мириться с враньем.

Стрелец

Стрельцы не умеют таиться и скрывать свои мысли и чувства, поэтому и сами никого не обманывают — боятся быть пойманными на горячем, и чужой обман разоблачают моментально. И ведь понимают, что, промолчав, могли бы получить преимущество, но сдержаться не в состоянии.

Козерог

Козерогам — причем это касается как их профессиональной и финансовой деятельности, так и личной жизни — важно знать, что они в любой ситуации могут рассчитывать на людей, которые находятся рядом. Те, кто хоть раз их обманул, таким критериям не отвечают, а значит, удаляются из их окружения.

Читайте также:

