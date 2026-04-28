Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни за что не станут жить во лжи
В том, что ложь — это плохо, наверное, не сомневается никто, но в жизни нам часто приходится иметь с ней дело.
Вплоть до того, что многие из нас по самым разным причинам вынуждены мириться с ней или просто не обращать на нее внимания, поскольку не видят в ней ничего плохого. Но так поступают не все — для кого-то такая ситуация неприемлема.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не станут жить во лжи.
Рак
О Раках астрологи часто говорят, что они, как и тотем давший им название, плавают только в чистой воде. Любая ложь ассоциируются у представителей знака с грязью, поэтому они не будут жить во лжи даже в ущерб себе — никакие материальные выгодыне заставят их мириться с враньем.
Стрелец
Стрельцы не умеют таиться и скрывать свои мысли и чувства, поэтому и сами никого не обманывают — боятся быть пойманными на горячем, и чужой обман разоблачают моментально. И ведь понимают, что, промолчав, могли бы получить преимущество, но сдержаться не в состоянии.
Козерог
Козерогам — причем это касается как их профессиональной и финансовой деятельности, так и личной жизни — важно знать, что они в любой ситуации могут рассчитывать на людей, которые находятся рядом. Те, кто хоть раз их обманул, таким критериям не отвечают, а значит, удаляются из их окружения.
Читайте также:
Полнолуние в Скорпионе 1 мая 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Как Уран и Юпитер повлияют на события в Украине в мае-июле 2026 года
Солнце в Тельце 20 апреля — 20 мая 2026 года: что нас ждет в это время