Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нізащо не стануть жити у брехні

У тому, що брехня — це погано, напевно, не сумнівається ніхто, але в житті нам часто доводиться мати з нею справу.

Гороскоп

Гороскоп

Аж до того, що багато хто з нас із найрізноманітніших причин змушений миритися з нею або просто не звертати на неї уваги, оскільки не бачить у ній нічого поганого. Але так чинять не всі — для когось така ситуація неприйнятна.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нізащо не стануть жити у брехні.

Рак

Про Раків астрологи часто кажуть, що вони, як і тотем, що дав їм назву, плавають тільки в чистій воді. Будь-яка брехня асоціюється у представників знака з брудом, тому вони не будуть жити у ній навіть на шкоду собі — жодні матеріальні вигоди не змусять їх миритися з брехнею.

Стрілець

Стрільці не вміють таїтися і приховувати свої думки та почуття, тому й самі нікого не обдурюють — бояться бути спійманими на гарячому, і чуже ошуканство викривають миттєво. І розуміють, що, промовчавши, могли б отримати перевагу, але стриматися не в змозі.

Козоріг

Козорогам — до того ж, це стосується як їхньої професійної та фінансової діяльності, так і особистого життя — важливо знати, що вони в будь-якій ситуації можуть розраховувати на людей, які перебувають поруч. Ті, хто хоч раз їх обдурив, таким критеріям не відповідають, а отже, видаляються з їхнього оточення.

