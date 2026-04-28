ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Королева Софія дістала з гардеробу улюблений жакет із 90-х і відвідала церемонію

Королева Софія була присутня на церемонії присяги перед іспанським прапором для цивільного персоналу в казармах Ель-Рей Королівської гвардії у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Її Величність королева головувала на церемонії присяги цивільного персоналу у казармах Ель-Пардо. Для цього виходу Софія переглянула свій вінтажний гардероб, одягнувши жакет від бренду, який був популярним у 90-х роках.

Це різнобарвний блейзер, зшитий з пастельних тонів, з подвійними лацканами, бічними кишенями і характерною центральною планкою на ґудзиках, на якій чітко видно логотип бренду Escada. До жакету були підібрані білі штани, топ і туфлі на підборах теж білого кольору. Образ королева доповнила намистом із сірих перлів і сережками теж із перлів. Також Софія мала її фірмову зачіску, незмінний французький манікюр і легкий макіяж, а також кілька каблучок на пальцях.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Також раніше, нагадаємо, ми показували, який образ королева Софія обрала для аудієнції у палаці, зробивши ставку на яскравий акцент.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie