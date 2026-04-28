- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Софія дістала з гардеробу улюблений жакет із 90-х і відвідала церемонію
Королева Софія була присутня на церемонії присяги перед іспанським прапором для цивільного персоналу в казармах Ель-Рей Королівської гвардії у Мадриді.
Її Величність королева головувала на церемонії присяги цивільного персоналу у казармах Ель-Пардо. Для цього виходу Софія переглянула свій вінтажний гардероб, одягнувши жакет від бренду, який був популярним у 90-х роках.
Це різнобарвний блейзер, зшитий з пастельних тонів, з подвійними лацканами, бічними кишенями і характерною центральною планкою на ґудзиках, на якій чітко видно логотип бренду Escada. До жакету були підібрані білі штани, топ і туфлі на підборах теж білого кольору. Образ королева доповнила намистом із сірих перлів і сережками теж із перлів. Також Софія мала її фірмову зачіску, незмінний французький манікюр і легкий макіяж, а також кілька каблучок на пальцях.
