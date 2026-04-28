Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору індиго і на високих платформах: папараці заскочили дружину Маколея Калкіна дорогою на шоу

Бренда Сонг у яскравому вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Аліна Онопа
Коментарі
Бренда Сонг

Бренда Сонг / © Getty Images

Папараці заскочили на вулицях Нью-Йорка дружину Маколея Калкіна — Бренду Сонг. Акторка поспішала на ранкове телешоу «У прямому ефірі з Келлі та Марком», яке виходить на каналі ABC. В інтерв’ю Бренда розповіла про знімання другого сезону серіалу «Плеймейкерка», у якому вона зіграла.

Для появи в ефірі зірка обрала яскравий аутфіт. На ній була сукня максі кольору індиго без рукавів. Вбрання мало високу горловину, складки на животі і стегнах, а також розріз спереду на спідниці.

Аутфіт Сонг доповнила чорними ботильйонами на високих платформах і підборах. У неї було рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, діамантові сережки у вухах, а також каблучки з діамантами на руках.

Нагадаємо, нещодавно Бренда Сонг разом із чоловіком Маколей Калкіном відвідала прем’єру другого сезону серіалу «Плеймейкерка» у Лос-Анджелесі. Вона позувала у гламурній чорній сукні з лелітками від Dolce & Gabbana.

