У топі-бандо і сукні з декольте: кохана Маколея Калкіна відвідала прем’єру фільму

Бренда Сонг / © Associated Press

Реклама

37-річна акторка Бренда Сонг, відома багатьом як дружина Маколея Калкіна, позувала фотографам на прем’єрі фільму «Пісня любові», що завершила фестиваль AFI FEST 2025 у Лос-Анджелесі.

Вона вийшла на червону доріжку без чоловіка, хоча він теж відвідав цей захід. Одягнена Бренда була в чорно-біле вбрання від Vera Wang — довгу сукню-балахон зі складками і глибокими вирізами спереду та на спині. Доповнював її вбрання чорний лаконічний топ.

Бренда Сонг / © Associated Press

Образ акторки завершив ніжний макіяж, укладання з довгими легкими локонами і прикраси з діамантами.

Реклама

Бренда Сонг / © Associated Press

Раніше разом з Калкіном Бренда з’явилася на галавечорі в Музеї американської Академії кіно. Акторка мала приголомшливий вигляд у чорній сукні з пишною спідницею від Carolina Herrera.

Бренда Сонг і Маколей Калкін / © Associated Press

Але багатьох також розчулило те, як чоловік поправляв їй шлейф на сукні.