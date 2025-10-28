- Дата публікації
У топі-бандо і сукні з декольте: кохана Маколея Калкіна відвідала прем’єру фільму
Акторка просто сяяла в креативній сукні від відомого бренду.
37-річна акторка Бренда Сонг, відома багатьом як дружина Маколея Калкіна, позувала фотографам на прем’єрі фільму «Пісня любові», що завершила фестиваль AFI FEST 2025 у Лос-Анджелесі.
Вона вийшла на червону доріжку без чоловіка, хоча він теж відвідав цей захід. Одягнена Бренда була в чорно-біле вбрання від Vera Wang — довгу сукню-балахон зі складками і глибокими вирізами спереду та на спині. Доповнював її вбрання чорний лаконічний топ.
Образ акторки завершив ніжний макіяж, укладання з довгими легкими локонами і прикраси з діамантами.
Раніше разом з Калкіном Бренда з’явилася на галавечорі в Музеї американської Академії кіно. Акторка мала приголомшливий вигляд у чорній сукні з пишною спідницею від Carolina Herrera.
Але багатьох також розчулило те, як чоловік поправляв їй шлейф на сукні.