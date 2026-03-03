ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Принц Гаррі простяг "руку допомоги" сестрам Йоркським на тлі скандалу з їхніми батьками

У принца Гаррі та його кузин – принцес Беатріс та Євгенії – завжди були теплі стосунки. І зараз, коли принцеси Йоркські зіткнулися з труднощами, Гаррі простягнув їм руку допомоги.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принц Гаррі з принцесами Євгенією та Беатріс

Принц Гаррі з принцесами Євгенією та Беатріс / © Getty Images

Принц Гаррі відкрив двері свого будинку для Беатріс та Євгенії, тоді як сестри борються зі скандалом навколо їхнього батька Ендрю.

За наявною інформацією, принц Гаррі та Меган Маркл зв'язалися з принцесами Беатріс та Євгенією на тлі скандалу, що вибухнув навколо їхніх батьків — Сари Фергюсон та колишнього принца Ендрю та запропонували допомогу.

Принц Гаррі та принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / © Associated Press

Принц Гаррі та принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / © Associated Press

Британські ЗМІ повідомляють, що Сассекські запропонували свій маєток у Монтесіто принцесам як притулок, якщо їм знадобиться перепочинок від скандалу з Епштейном, пише express. Сестри Йоркські ведуть відносно замкнутий спосіб життя від того часу, як нові викриття торкнулися їхніх батьків, Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та Сари Фергюсон.

«Гаррі зв'язався з дівчатами, сказавши щось на кшталт: „Він знає, як це — опинитися у невигідному становищі у цій установі“. Він сказав, що запрошення відкрите для всіх, особливо для Беатріс, якщо вона колись захоче», - розповіло джерело.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / © Associated Press

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / © Associated Press

Нагадаємо, дочки експринца Ендрю важко переживають ситуацію, пов'язану з арештом їхнього батька, який стався 19 лютого у його 66-й день народження. І хоча Ендрю відпустили додому, скандал не вщухає, а днями стало відомо, що його доньки заборонили з'являтися влітку на Королівському Аскоті.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс з батьком Ендрю Маунтбеттен-Віндзором / © Getty Images

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс з батьком Ендрю Маунтбеттен-Віндзором / © Getty Images

