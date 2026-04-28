Визит Чарльза ІІІ в США и новая атака на Туапсе: главные новости ночи 28 апреля 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 апреля 2026 года:
В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают о дронах и активности на аэродромах Читать далее –>
Украина в ООН призвала немедленно прекратить боевые действия на АЭС: существует риск ядерной катастрофы Читать далее –>
В России заявили об атаке на НПЗ в Туапсе: вспыхнули резервуары с горючим Читать далее –>
Россия ударила дроном по Сумам: повреждены дома и магазин Читать дальше –>
Чарльз III с Камиллой прибыли в США: первый госвизит британского монарха почти за 20 лет (видео) Читать далее –>
