Зображення Трампа у паспорті США: Держдеп запускає обмежену серію документів

Сполучені Штати готуються до випуску обмеженої серії паспортів, у яких буде зображено чинного президента Дональд Трамп. Ініціатива належить Державному департаменту США та приурочена до 250-річчя підписання Декларації незалежності.

Згідно з даними західних ЗМІ, портрет Трампа розмістять на внутрішній сторінці документа — поруч із ілюстрацією підписання Декларації незалежності 1776 року. Також у дизайні передбачено використання американського прапора та золотого підпису президента.

У Держдепі зазначають, що нові паспорти матимуть усі стандартні рівні захисту й не відрізнятимуться за функціональністю від звичайних документів. Водночас вони будуть доступні лише обмеженим тиражем і, ймовірно, видаватимуться у визначених установах.

За інформацією джерел, такі паспорти не передбачають додаткової плати. Водночас наразі остаточно не зрозуміло, чи зможуть громадяни відмовитися від отримання версії з портретом президента під час оформлення документа.

Це рішення є частиною ширшої політики адміністрації Трампа, яка активно використовує символіку та ім’я президента у державних ініціативах і пам’ятних проєктах.

