Трамп на встрече с Чарльзом ІІІ сделал интересное заявление о Путине и войне в Украине: что ответил король

Встреча королевской семьи с президентом США и его женой / © Associated Press

Два короля — именно с такой подписью фотографию президента США Трампа и короля Чарльза III опубликовали официальные страницы Белого дома. Второй день визита британского монарха в Вашингтон прошел под знаком исторических союзов и поддержки Украины. Речь Чарльза III перед американскими законодателями вызвала волну оваций, а Дональд Трамп не сдерживал эмоций, вспоминая симпатии своей матери к королевской семье.

Детали из Вашингтона рассказала корреспондент ТСН Ольга Кошеленко.

Влюбленность матери Трампа и королевский протокол

Вашингтон встретил королевскую чету Чарльза III и Камилы облачностью и дождем, что напоминало лондонскую погоду. Женщины по британской традиции дополнили наряды шляпами. Монаршую семью ожидали военные почести: оркестр, залпы пушек и смотр войск.

Дональд Трамп в очередной раз вспомнил свою мать, урожденную шотландку, которая обожала британскую монархию.

Дональд Трамп, президент США: «Каждый раз, когда королева участвовала в церемонии или чем-то подобном, моя мама припадала к телевизору и говорила: „Смотри, Дональд, смотри, как красиво!“ Она действительно любила эту семью. Я также помню, как она говорила: „Чарльз! Посмотри, юный Чарльз, он такой милый“. Моя мама была влюблена в Чарльза. Кто бы мог подумать?»

По данным издания The Guardian, монарший протокол настоял, чтобы переговоры в Овальном кабинете проходили без прессы. Это помогло избежать превращения встречи в пресс-конференцию, где Трамп мог бы доминировать со своими резкими заявлениями.

Речь в Конгрессе: английский юмор и упоминания об Украине

Король и королева зашли в зал заседаний Конгресса под продолжительные овации. Чарльз III начал выступление с остроумных шуток об английском языке и «молодой» американской государственности, которой всего 250 лет — «несколько дней» по британским меркам. Однако главной темой стала безопасность и защита Украины.

Король Чарльз III: «Сразу после 11 сентября, когда НАТО впервые применило пятую статью, а Совет Безопасности ООН объединился перед лицом террора, мы вместе ответили на призыв, как наши народы делали это более века. Бок о бок через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и моменты, которые определили нашу общую безопасность. Сегодня такая же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее самых смелых людей».

«Я завидовал»: реакция Трампа и расшифровка разговоров

Дональд Трамп высоко оценил выступление монарха, хотя и со свойственной ему иронией.

Дональд Трамп, президент США: «Он произнес чрезвычайную речь. Я очень завидовал».

Интересные детали заметили журналисты, которые расшифровали первый разговор политиков по губам. Трамп якобы сразу сообщил королю, что говорил с Путиным, и тот «стремится к войне и уничтожить людей». Король ответил намерением обсудить это позже в частном разговоре. Тему российской агрессии Чарльз III публично поднял еще раз во время торжественного тоста в Белом доме, подчеркнув, что свобода снова подверглась нападению.

