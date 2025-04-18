Браян Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

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Біогакер Браян Джонсон, чия війна проти старіння є настільки одержимою, що він використовував переливання крові власного сина та шокував даними про їхню ерекцію, тепер заявив, що має біологічний вік 10-річної дитини.

Американський технологічний мільярдер витрачає близько двох мільйонів доларів щороку на своє прагнення жити вічно і відкинув будь-яку подобу нормального життя в цьому процесі. Джонсон, який заробив гроші на системі онлайн-платежів Braintree, регулярно потрапляє до заголовків новин завдяки своїм екстремальним і химерним методам лікування, які також містять останнє приймання їжі об 11-й ранку і тренування в кисневій камері. Не дивно, що його місія зруйнувала його особисте життя, і 47-річний чоловік називає себе «неможливим партнером».

Однак, схоже, що жертва окупилася, якщо вірити заявам про те, що його химерні витівки повернули його вік назад.

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Джонсон похизувався у соцмережах: «Мої теломери кажуть, що мені 10 років. Вони регенеруються зі швидкістю 12-річного. Дані: теломери: 10,27 кілооснов; активність теломерази: 7,7%. Теломери схожі на кінчики шнурків на вашій ДНК, які захищають ваші хромосоми щоразу, коли клітини діляться. Теломераза — це фермент, який підтримує і відновлює довжину теломер під час кожного поділу клітини. Короткі теломери = старі, пошкоджені клітини. Довгі теломери = молодість, відновлення, довголіття. Чому це важливо: нижчий біологічний вік, повільніше клітинне старіння, збереження геномної цілісності, стійкість до ентропії. Джерела даних: мій біологічний вік за теломерами — 10 років на основі бази даних 15 000 інших учасників, які пройшли тест. Підтверджено шляхом порівняння з когортою з 12230 учасників (вік від 20 до 100 років: 2,5-97,5 процентилів) з 6 країн. Примітка: 12-місячний середній розмір 12,07 кб, паралельний тест від іншого постачальника — 11,4 кб».

До допису було додано низку графіків і таблиць, які, вочевидь, підтверджували це твердження. Проте багато людей у коментарях висловили свій скептицизм: «Ви усвідомлюєте, що довгі теломери можуть збільшити ризик розвитку раку та інших хронічних захворювань?», «Чи означає це, що ви знову пройдете через статеве дозрівання?», «Біологічний застій. Черствий хліб у найкращому вигляді. Твої кінцеві результати будуть психологічно руйнівними».

Це не перший випадок, коли Джонсона зневажають користувачі соціальних мереж. Коли стало відомо, що він вимірює ерекцію свого сина і порівнює її з власною як ще одну дивну медичну практику, люди почали висловлювати своє здивування.

Нагадаємо, біогакер Джонсон припустився величезної помилки у спробі сповільнити старіння. Американський мільйонер назвав побічні ефекти, яких він зазнав.