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До України повернули тіла понад 900 полеглих захисників
До України повернули тіла 909 полеглих захисників за результатами проведених репатріаційних заходів.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 18 квітня.
З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з:
Курахівського напрямку;
Покровського напрямку;
Бахмутського напрямку;
Вугледарського напрямку;
Луганського напрямку;
Запорізького напрямку;
Сумського напрямку;
Харківського напрямку;
з моргів на території РФ.