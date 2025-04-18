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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

До України повернули тіла понад 900 полеглих захисників

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Загиблі військові.

Загиблі військові. / © ТСН.ua

До України повернули тіла 909 полеглих захисників за результатами проведених репатріаційних заходів.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 18 квітня.

З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;

  • Покровського напрямку;

  • ⁠Бахмутського напрямку;

  • Вугледарського напрямку;

  • Луганського напрямку;

  • Запорізького напрямку;

  • Сумського напрямку;

  • Харківського напрямку;

  • з моргів на території РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
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