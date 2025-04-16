Окупанти розстріляли полоненого бійця ЗСУ у Волноваському районі

Окупанти розстріляли полоненого бійця ЗСУ. / © ТСН.ua

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У Волноваському районі російські військові розстріляли беззбройного полоненого бійця Збройних сил України. За цим фактом Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, інцидент стався 11 квітня 2025 року поблизу селища Роздольне Волноваського району.

Троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойове завдання, коли їх узяли в полон під час штурму. Одного з полонених, який був беззбройним, окупанти вбили чергою з автоматичної зброї.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Вбивство полонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікується як тяжкий воєнний злочин згідно з нормами Женевських конвенцій.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше Associated Press отримали докази страти українських військових у П’ятихатках. На відео видно, як озброєні російські солдати стріляють у спини чотирьох беззбройних українських бійців.