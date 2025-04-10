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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В АР отримали докази страти українських військових у П'ятихатках

На відео з українського безпілотника, переданому європейськими військовими чиновниками, видно, як озброєні російські солдати стріляють у спини чотирьох українських бійців.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Розстріл українських військових

Розстріл українських військових. / © AP

Українські військовослужбовці вибралися з-під завалів зруйнованого будинку в селі П’ятихатки на півдні України. Один із них підняв руки, сигналізуючи про здачу, і всі четверо лягли обличчям до землі на весняну траву — під прицілом російських автоматів.

Цю сцену зафіксували два дрони — український і російський. Associated Press отримала обидва відеозаписи, які демонструють протилежні версії подальших подій.

На відео з українського безпілотника, переданому європейськими військовими чиновниками, видно, як озброєні російські солдати стріляють у спини чотирьох українських бійців. Один із пострілів був настільки потужним, що внаслідок удару одному з полонених відірвало голову.

“Серед усіх задокументованих страт із кінця 2023 року, це — один із найжорстокіших випадків”, — зазначив Ролло Коллінз із Центру інформаційної стійкості (CIR), лондонської організації, що спеціалізується на візуальних розслідуваннях. За його словами, це не бойове вбивство, а незаконна страта.

Інше відео, зняте російським дроном і поширене у прокремлівських соцмережах, обривається в момент, коли українці лежать на землі живими. Один із російських воєнкорів написав: “В результаті дій наших хлопців противник вирішив не бути вбитим і здався”.

Таким чином, два відеозаписи подають абсолютно різні версії: на одному полонені виживають, на іншому — гинуть.

Цей інцидент викликає занепокоєння на тлі зростання кількості задокументованих потенційних воєнних злочинів. У багатьох українців посилюються побоювання, що зміна позиції адміністрації президента Дональда Трампа щодо війни може ускладнити встановлення історичної правди про російське вторгнення у 2022 році, а також підважити зусилля з притягнення винних до відповідальності.

Інцидент у П’ятихатках, за словами європейських офіційних осіб, стався 13 березня — того самого дня, коли делегація США прибула до Росії на переговори з Володимиром Путіним щодо припинення вогню.

Президент Трамп заявив, що потенційна мирна угода може передбачати поступки з боку України, включно з передачею частини територій. Його адміністрація вже припинила підтримку України, включаючи допомогу у розслідуванні воєнних злочинів, та розпочала відновлення контактів з Кремлем — попри те, що багато українських прокурорів та жертв хочуть бачити Путіна перед судом.

“Якою б не була форма мирної угоди, Україна не готова пробачити все, що було скоєно на нашій землі”, — наголосив в інтерв’ю AP Юрій Білоусов, очільник управління з військових злочинів Генеральної прокуратури України. “У якій формі буде реалізовано відповідальність — ще невідомо”.

Системна практика страт полонених — чи виняток?

Кремль заперечує, що має політику знищення полонених. Але, за даними українських прокурорів, правозахисних організацій та аналітиків відкритих джерел, те, що сталося в П’ятихатках, не є поодиноким випадком.

За інформацією української Генпрокуратури, щонайменше 245 українських військовополонених було вбито російськими військовими з початку повномасштабного вторгнення. Правоохоронці вважають, що такі дії — частина навмисної стратегії, підтриманої на найвищому державному рівні в Росії.

“Це не ініціатива окремих командирів”, — заявив Білоусов. — “Це політика, яку підтримує вище керівництво Російської Федерації”.

У відповідь на запит AP щодо поводження Росії з полоненими українськими військовими, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва дотримується міжнародного гуманітарного права та не підтримує страт полонених.

“Це не державна політика Росії”, — сказав Пєсков і повторив офіційну версію Кремля про те, що звірства, скоєні в Бучі, були інсценовані.

Раніше з’явилось відео з українського безпілотника, переданому європейськими військовими чиновниками, видно, як озброєні російські солдати стріляють у спини чотирьох українських бійців.

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