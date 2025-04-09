Літаючі авіаносці проти ППО: як Україна вдосконалює тактику ударних FPV-дронів

Дрон-авіаносець. / © Telegram-канал UNITED24

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Україна продовжує розвивати інноваційну тактику використання FPV-дронів, створюючи так звані “літаючі авіаносці” — безпілотники-носії, які доставляють кілька ударних FPV до цільових зон. Такі дрони можуть запускати бойові апарати безпосередньо в польоті, зберігаючи при цьому зв’язок і контроль над ними.

Про це пише Forbes.

За словами командира підрозділу “Тайфун” Нацгвардії з позивним Михайло, система ще перебуває у стадії розвитку:

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“Це поєднання використання існуючих технологій та їх постійного вдосконалення. Йдеться про оптимізацію того, що в нас уже є”, — пояснює він.

Україна вже тестує носії як із фіксованим крилом, так і мультикоптери, здатні транспортувати до шести FPV-дронів. Проте більше — не завжди краще. Потрібна чітка координація, адже “кожен дрон повинен працювати на окремій частоті, щоб уникнути перешкод”, – каже Михайло.

Залежно від типу носія — літак чи гвинтокрил — є свої ризики. Гвинтокрилі дрони вразливі до стрілецької зброї, інших дронів і засобів РЕБ. Літаки з фіксованим крилом мають вищу дальність і висоту, але помітні для ворожої ППО.

“Успішне використання таких систем вимагає детальної розвідки для виявлення прогалин у ППО супротивника”, — наголошує Михайло.

Українські безпілотники вже вражають цілі на відстані понад 40 км за лінією фронту, і така тактика, схоже, лише починає розкривати свій потенціал.

Раніше ми розповідали про FPV-дрони на оптоволокні, які почали використовувати як українські військові, так і російські окупанти.