ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
1 хв

Росія формує підрозділи “аграрних дронів”: як насправді планують використовувати техніку

Мова йде про використання багатороторних дронів цивільного походження — зокрема тих, які в мирний час застосовують у сільському господарстві.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Росія формує підрозділи “аграрних дронів”: як насправді планують використовувати техніку

Російський ударний гексакоптер типу МиС-35. / © АрміяInform

У російських військових частинах, зокрема у батальйонах БПЛА, почали створювати спеціальні “відділення аграрних дронів”.

Про це розповідає Defense Express.

Мова йде про використання багатороторних дронів цивільного походження — зокрема тих, які в мирний час застосовують у сільському господарстві. Проте замість добрив і рідин, ці коптери планують озброїти боєприпасами.

Російські військові називають таку тактику “ефективною” та намагаються повторити український досвід: ЗСУ вже давно використовують потужні дрони-октокоптери, відомі під назвами “Баба Яга”, Vampire чи R18, для скидання важких боєприпасів. Подібні дрони можуть уражати укріплення, техніку або працювати як ретранслятори для FPV-дронів.

БПЛА "Буран". / © АрміяInform

БПЛА "Буран". / © АрміяInform

Росія вже неодноразово застосовувала так звані “дрономатки” на фронті — великі дрони, з яких у повітрі запускаються менші FPV. Такі зв’язки дозволяють збільшити радіус дії ударних дронів до 40 кілометрів.

Серед моделей, які можуть використовуватись у новостворених підрозділах, російські джерела згадують гексакоптер “Буран”, здатний нести вантаж до 80 кг, та дрон МиС-35, про серійне виробництво якого в РФ повідомлялось минулого року.

БПЛА "МиС-35" / © АрміяInform

БПЛА "МиС-35" / © АрміяInform

Попри пафосну риторику, створення окремих підрозділів із “аграрними” дронами свідчить радше про адаптацію російських військових до українських тактик, а не про технологічний прорив.

Нагадаємо, що кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50 відсотків з лютого 2025 року порівняно з січнем 2025 року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie