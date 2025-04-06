Росія формує підрозділи “аграрних дронів”: як насправді планують використовувати техніку

Російський ударний гексакоптер типу МиС-35. / © АрміяInform

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У російських військових частинах, зокрема у батальйонах БПЛА, почали створювати спеціальні “відділення аграрних дронів”.

Про це розповідає Defense Express.

Мова йде про використання багатороторних дронів цивільного походження — зокрема тих, які в мирний час застосовують у сільському господарстві. Проте замість добрив і рідин, ці коптери планують озброїти боєприпасами.

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Російські військові називають таку тактику “ефективною” та намагаються повторити український досвід: ЗСУ вже давно використовують потужні дрони-октокоптери, відомі під назвами “Баба Яга”, Vampire чи R18, для скидання важких боєприпасів. Подібні дрони можуть уражати укріплення, техніку або працювати як ретранслятори для FPV-дронів.

БПЛА "Буран". / © АрміяInform

Росія вже неодноразово застосовувала так звані “дрономатки” на фронті — великі дрони, з яких у повітрі запускаються менші FPV. Такі зв’язки дозволяють збільшити радіус дії ударних дронів до 40 кілометрів.

Серед моделей, які можуть використовуватись у новостворених підрозділах, російські джерела згадують гексакоптер “Буран”, здатний нести вантаж до 80 кг, та дрон МиС-35, про серійне виробництво якого в РФ повідомлялось минулого року.

БПЛА "МиС-35" / © АрміяInform

Попри пафосну риторику, створення окремих підрозділів із “аграрними” дронами свідчить радше про адаптацію російських військових до українських тактик, а не про технологічний прорив.

Нагадаємо, що кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50 відсотків з лютого 2025 року порівняно з січнем 2025 року.