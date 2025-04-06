З кисневою трубкою та у кріслі колісному: Папа Франциск з’явився на публіці після важкої хвороби

Папа Римський Франциск / © Associated Press

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З нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоровʼя Папа Римський Франциск здійснив особисту прощу до базиліки Святого Петра, перейшов через Святі Двері та приступив до Таїнства Сповіді.

Про це повідомило Vatican News.

Стало відомо, що Папа Франциск, який продовжує одужувати після важкої пневмонії, у неділю, 6 квітня 2025 року, наприкінці Святої Меси з нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоров’я прибув на площу Святого Петра, де уділив своє благословення всім присутнім. Захриплим голосом він промовив: «Благодатної всім неділі! Щиро всім дякую!». Своєю присутністю він приєднався до паломників — тих, хто, як і він, переживає стан хвороби та немочі.

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Як повідомила пресслужба Святого Престолу, перед тим, як привітати паломників і вірних на площі, Папа Франциск спочатку звершив Таїнство Примирення в базиліці Святого Петра, провів час у молитві та перейшов через Святі Двері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський Франциск вийшов після хвороби з закликом до миру в усіх країнах.