Що не можна садити поруч з чорнобривцями

Чорнобривці / © Pixabay

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Багато городників садять чорнобривці поруч овочевими грядками, щоб відлякувати шкідників та бороитися із грибковими захворюваннями. Справа в тому, що своєрідний аромат цих квітів містить фітонциди, які захищають себе і сусідні рослини від комах. Однак не всім рослинам підходить таке сусідство.

Які рослини можуть постраждати від чорнобривців

Бобові культури (квасоля, горох, сочевиця). Кореневі виділення чорнобривців можуть гальмувати ріст бобових рослин, оскільки вони створюють несприятливе середовище для корисних бактерій, які фіксують азот у ґрунті.

Злакові культури (кукурудза, жито, пшениця, овес). Через специфічні речовини, що виділяють корені чорнобривців, злаки можуть відчувати труднощі з ростом і розвитком.

Капуста (при щільному сусідстві). Попри можливі переваги чорнобривців для капусти, деякі городники помічають, що при надмірній кількості цих квітів капустяні рослини можуть відставати в рості.

Редька, ріпа та інші коренеплоди. Кореневі виділення чорнобривців можуть негативно впливати на ріст деяких коренеплодів, уповільнюючи їх розвиток.

Раніше ми писали, коли сіяти чорнобривці на розсаду, у відкритий ґрунт та як це краще робити. Більше про це читайте у новині.