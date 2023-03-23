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Коли сіяти чорнобривці 2023 року та як це краще це робити

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Коли сіяти чорнобривці 2023 року та як це краще це робити

Коли сіяти чорнобривці

Коли сіяти чорнобривці на розсаду, у відкритий ґрунт та як це краще робити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чорнобривці — квіти, які люблять не лише за красу, а й за витривалість, безперервне цвітіння, за цілющі та навіть за смакові якості. А ще з давніх-давен з чорнобривцями у народі пов'язують магічні властивості. 

Батьківщина чорнобривців  Південна і Центральна Америка, де місцеві індіанські племена використовували рослину в ритуалах, а також для лікування різних хвороб. 

Чорнобривці можна сіяти спочатку на розсаду, а потім у відкритий ґрунт, а можна сіяти  безпосередньо  у землю.

Підготовка насіння  чорнобривців до посадки

Насіння чорнобривців купується тільки для першої посадки, оскільки наприкінці цвітіння  легко отримати насіння з відцвілих чорнобривців. Квіткарі  звичайно  саджають чорнобривці пророслим насінням. Щоб насіння проросло його розкладають на блюдці та накривають вологою тканиною чи серветкою та ставлять блюдце у тепле місце. Зазвичай за 3 дні насіння повинно проклюнутися. 

Коли та  сіяти чорнобривці на розсаду

Чим раніше посієте чорнобривці на розсаду, тим швидше вони зацвітуть.

Раніше за всіх, у середині березня сіють прямостоячі чорнобривці, низькорослі та дрібнолисті сіють на початку квітня. У такому разі всі три види зацвітуть у червні.

Вирощувати розсаду чорнобривців не складно. Для розсади потрібно приготувати суміш ґрунту з перегною,  торфу, дерену, піску, знезаразити землю, наприклад, розчином марганцівки. 

На відстані 1,5-2 см одна від одної зробіть борозенки, у які розкладіть насіння та присипте невеликим шаром ґрунту. Полити потрібно дуже обережно, щоб вода не вимила насіння з ґрунту.

Місткість тримати у теплому місці  та стежити, щоб ґрунт не пересихав. Коли з'являться паростки, десь через тиждень контейнер перенести до світла в більш прохолодне місце.

Коли висаджують розсаду чорнобривців у відкритий ґрунт

У відкритий ґрунт розсаду висаджують коли пізні заморозки не будуть загрожувати, бо чорнобривці не виносять мінусових температур. Розсаду у відкритий ґрунт переносять тільки тоді, коли на вулиці вже тепло. Крім того, потрібно дочекатися, коли у сіянців сформуються хоча б по 3 листки та потужна коренева система. Зазвичай це відбувається у кінці квітня, в травні.

Висаджують рослини на ділянках, які добре освітлені, захищені від холодного вітру і протягів. 

Ґрунт чорнобривцям потрібен поживний, в іншому разі доведеться 2-3 рази за період вегетації проводити підживлення. 

Високі чорнобривці висаджують через кожні 40 см, відстань між рядами теж 40 см ,  середньорослі – за схемою 30х30, низькорослі – 20х20.

Чорнобривці потребують частого та рясного поливу. 

Коли сіяти чорнобривці на розсаду у 2023 році за місячним календарем

Найбільш вдалими датами для того, щоб посіяти чорнобривці на розсаду у квітні будуть 3-5, 7-9, 12-13, 16-17, 21-22, 25-26, 30 числа.

У відкритий ґрунт краще садити 18, 22-24, 28-31 травня.

 Щоб визначитись, коли сіяти чорнобривці  у відкритий ґрунт потрібно орієнтуватися на температуру. Для проростання рослини потрібні 15-20  градусів тепла, нічна температура не нижче 7 градусів. 

У будь-якому разі потрібно слідкувати за температурою, краще перечекайте пару днів. Якщо  погода буде холодною чи буде дути холодний вітер, потрібно захистити квіти чорнобривців, прикривши рослини.

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Дата публікації
Перегляди
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