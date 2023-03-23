Когда сеять чернобривцы в 2023 году и как лучше это делать

Когда сеять чернобривцы на рассаду, в открытую почву и как это лучше делать, читайте в материале ТСН.ua

Чернобривцы — цветы, которые любят не только за красоту, но и за выносливость, непрерывное цветение, за целебные и даже вкусовые качества. А еще с давних времен с бархатцами в народе связывают магические свойства.

Родина чернобривцев – Южная и Центральная Америка, где местные индейские племена использовали растение в ритуалах, а также для лечения различных болезней.

Бархатцы можно сеять сначала на рассаду, а затем в открытый грунт, а можно сеять непосредственно в землю.

Подготовка семян чернобривцев к посадке

Семена чернобривцев покупаются только для первой посадки, поскольку в конце цветения легко получить семена из отцветших чернобривцев. Цветочники обычно сажают бархатцы проросшими семенами. Чтобы семена проросли, их раскладывают на блюдце и накрывают влажной тканью или салфеткой и ставят блюдце в теплое место. Обычно за 3 дня семена должны проклюнуться.

Когда и сеять чернобривцы на рассаду

Чем раньше посеете чернобривцы на рассаду, тем быстрее они зацветут.

Раньше всех, в середине марта сеют прямостоячие чернобривцы, низкорослые и мелколиственные сеют в начале апреля. В таком случае все три вида зацветут в июне.

Выращивать рассаду чернобривцев не сложно.Для рассады нужно приготовить смесь грунта из перегноя, торфа, дерна, песка, обеззаразить землю, например, раствором марганцовки.

На расстоянии 1,5-2 см друг от друга сделайте бороздки, в которые разложите семена и присыпьте небольшим слоем почвы. Полить нужно очень осторожно, чтобы вода не вымыла семена из почвы.

Емкость держать в теплом месте и следить, чтобы почва не пересыхала.Когда появятся ростки, через неделю контейнер перенести к свету в более прохладное место.

Когда высаживают рассаду чернобривцев в открытый грунт

В открытый грунт рассаду высаживают, когда поздние заморозки уже не угрожают, потому что чернобривцы не выносят минусовых температур. Рассаду в открытую почву переносят только тогда, когда на улице уже тепло. Кроме того, нужно дождаться, когда у сеянцев сформируются хотя бы по 3 листа и мощная корневая система. Обычно это происходит в конце апреля, в мае.

Высаживают растения на хорошо освещенных участках, защищенные от холодного ветра и сквозняков.

Почва чернобривцам нужна питательная, в противном случае придется 2-3 раза за период вегетации проводить подкормку.

Высокие чернобривцы высаживают через каждые 40 см, расстояние между рядами тоже 40 см, среднерослые – по схеме 30х30, низкорослые – 20х20.

чернобривцы нуждаются в частом и обильном поливе.

Когда сеять чернобривцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Наиболее удачными датами для того, чтобы посеять чернобривцы на рассаду в апреле будут 3-5, 7-9, 12-13, 16-17, 21-22, 25-26, 30 числа.

В открытую почву лучше сажать 18, 22-24, 28-31 мая.

Чтобы определиться, когда сеять чернобривцы в открытый грунт нужно ориентироваться на температуру. Для прорастания растения требуются 15-20 градусов тепла, ночная температура не ниже 7 градусов.

В любом случае нужно следить за температурой, лучше переждите пару дней. Если погода будет холодной или будет дуть холодный ветер, нужно защитить чернобривцы, прикрыв растения.

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