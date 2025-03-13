Український автобус потрапив у серйозну аварію у Молдові: що відомо

Серйозна ДТП сталася у четвер, 13 березня, на трасі R-30 у районі Штефан-Воде, на півдні Молдови неподалік українського кордону. Внаслідок зіткнення з трактором пасажирський автобус з'їхав з дороги та перекинувся на бік.

Про це повідомляє Puls Media із посиланням на повідомлення поліції Молдови.

За даними поліції, в момент аварії в автобусі було 27 пасажирів. На щастя, обійшлося без загиблих. Скільки людей отримали травми і в якому вони перебувають у стані, у поліції не повідомили.

Також немає офіційних підтверджень про маршрут пасажирського автобуса, але, судячи з фотографій молдавських правоохоронців з місця події, в ДТП потрапив рейс Одеса-Кишинів.

На момент публікації вже відомо, що тести на алкоголь у обох водіїв виявились негативними. Причини ДТП наразі не встановлено. На місці події працюють поліцейські та медики.

Нагадаємо, у Житомирській області водій загинув у подвійній ДТП, яку він сам і влаштував. Винуватець аварії виїхав на зустрічну смугу руху на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

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