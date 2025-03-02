На трасі зіткнулися два автобуси: загинули понад 30 осіб

У Болівії на трасі зіткнулися два автобуси. За останніми даними, загинули 37 людей, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

ДТП трапилася на трасі між містами Уюні та Кольчані в західному регіоні Потосі, коли один із транспортних засобів винесло на зустрічну смугу.

"У результаті цієї смертельної аварії у нас 39 людей лежать з пораненнями в чотирьох лікарнях міста Уюні, і 37 людей втратили життя", - сказав журналістам речник командування департаментської поліції Потосі.

За даними попереднього розслідування, один із автобусів виїхав на зустрічну смугу, через перевищення швидкості.

Нагадаємо, у Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів. Більше про це читайте у новині.

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