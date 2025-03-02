Саміт лідерів ЄС у Лондоні: що обговорюватимуть

Через три роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну світ перебуває на переломному етапі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер активізує свої зусилля у прагненні до справедливого та тривалого миру в Україні, скликавши 2 березня 2025 року міжнародних лідерів на саміт у Лондоні.

Про це пише сайт британського уряду.

На саміті в центрі Лондона до нього приєднаються лідери України, Франції, Італії, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Прем’єр-міністр чітко заявив, що не може бути жодних переговорів про Україну без України, і цю рішучість він підтвердив, коли тепло вітав президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт у суботу ввечері перед самітом.

Дискусії на саміті будуть зосереджені на:

зміцнення позицій України зараз – включаючи постійну військову підтримку та посилення економічного тиску на Росію.

Необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх нападів Росії.

Наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.

Велика Британія вже чітко дала зрозуміти, що готова підтримувати майбутню безпеку України військами на місцях.

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"Через три роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну ми перебуваємо на переломному етапі. Сьогодні я ще раз підтверджу свою непохитну підтримку України та подвоюю своє зобов’язання щодо забезпечення спроможності, навчання та допомоги Україні, поставивши її на найсильнішу позицію. У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити нашу підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі Сполученими Штатами. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку. Настав час для нас об’єднатися, щоб гарантувати найкращий результат для України, захистити європейську безпеку та забезпечити наше спільне майбутнє", — резюмував Кір Стармер.

Нагадаємо, Велика Британія готова "поставити чоботи на землю та літаки в повітрі", щоб підтримати угоду щодо співпраці України з союзниками.

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